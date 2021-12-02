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Pek çok bölgede elektrik kesintisi!

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Metehan Sınır Kapısı bölgesi ve Yenikent Vedat Benzinci’nin güney bölümüne 10:00 ile 14:00 arası elektrik verilemeyecek.
Pek çok bölgede elektrik kesintisi!

Metehan Sınır Kapısı bölgesi ve Yenikent Vedat Benzinci’nin güney bölümüne 10:00 ile 14:00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun duyurusunda göre kesinti şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacak.

 GİRNE BÖLGESİNDE YARIN 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanacak. Kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

“Lapta dağ kısımları, Lapta Telefon Santrali’nin dağ yönü, Lapta Sağlık Ocağı bölgesi, Başpınar bölgesi, Lapita Hotel bölgesi, Lapta’nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi, Simena Hotel bölgesi ve su pompaları, Başpınar’ın doğu bölgesi.”

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