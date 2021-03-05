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Pekcan:Amacımız KKTC’de üretilen ürünlerin diğer ülkelere sorunsuz ihracatının gerçekleştirilmesi

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Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindeki heyet KKTC’de çalışma ziyaretinde bulunuyor.
Pekcan:Amacımız KKTC’de üretilen ürünlerin diğer ülkelere sorunsuz ihracatının gerçekleştirilmesi

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindeki heyet KKTC’de çalışma ziyaretinde bulunuyor.

Pekcan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte İş dünyasından yetkililerle yuvarlak masa toplantısında biraraya geldi.

Pekcan toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında karşılıklı ticaret ilişkilerini sürdürmek için çalışmalar yaptıklarını, amaçlarının KKTC’de üretilen ürünlerin diğer ülkelere sorunsuz ihracatının gerçekleştirilmesi olduğunu dile getirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, en büyük hedeflerinin KKTC’de üretilen ürünlerin başta Anavatan Türkiye olmak üzere tüm dünyaya pazarlanmasını en büyük hedefleri olduğunu kaydetti. 

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