Peker: Esenyurt’la ilgili üçüncü ama en önemli paylaşımlarımı yapacağım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Yarın Esenyurt’la ilgili üçüncü ama en önemli paylaşımlarımı yapacağım” dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Yarın Esenyurt’la ilgili üçüncü ama en önemli paylaşımlarımı yapacağım” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Örgüt lideri, bir süredir Twitter’dan paylaşım yaparak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atıyor.

Peker daha önce gazeteci Ali Tarakçı’ya saldırının azmettireni eski Esenyurt belediye başkanı olduğunu iddia etmişti.

Organize suç örgütü lideri ayrıca Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt’un bakanın ‘gizli ortağı ve kasası’ olduğunu öne sürmüş, bu kişilerin Aralık 2017’de görevi bırakan AKP’li İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’na ‘kadın tuzağı kurarak görevden aldırttığını’ iddia etmişti.

Peker, Twitter’dan şunları kaydetti:

“Kıymetli dostlarım, benim stratejimi ve tarzımı zannediyorum ki paylaşımları yapmaya başladığım iki aylık sürede biraz çözmüşsünüzdür. Önce normal olayları anlatıp, tuzağımı kurarım. Konunun muhatapları o tuzağa gelirler ve tartışma başlar.

Tartışmanın sonunda eldeki delillerle benim doğru söylediğim anlaşılır. Yarın Esenyurt’la ilgili üçüncü ama en önemli paylaşımlarımı yapacağım. Rüşvet, ahlaksızlık çok önemli; ancak tartışılmasını istediğim konuyu en sona bıraktım. Yarın bazı tweet’ler paylaşacağım.

Bunlar kısmen rüşvet, ancak daha ciddi konulara değinecek. Çokça kafanız karışacak, çokça moraliniz bozulacak, ulan biz nereye düştük diyeceksiniz. Ancak sonunda birçok şeyi göreceksiniz. Yarınki tweet’lerde çok eğlenmeyeceğiz.

-Sizi biraz paranoyaya biraz da şizofreniye sokacağım. Ancak tüm bunları inanın sizlerin iyiliği için yapacağım. Ayrıca bana devamlı video çek diyorsunuz. Ben bunu sizden daha çok istiyorum. Ancak bulunduğum ülkenin ve tüm ülkelerin kanunları böyle.

Kırmızı kategoride olduğum için, yani suikast düzenlenme ihtimali dünyadaki en yüksek birkaç kişiden biri olduğum için video çekmeme izin vermiyorlar. İnşallah şimdi anlamışsınızdır. Ben video çekmek istiyorum, ancak uluslararası güvenlik hukukundan dolayı buna izin vermiyorlar.

İnşallah bu sefer anlamışsınızdır. Konu benle ilgili değil. süslü sülü, yarın ciddi konular konuşacağız; rüşvet, fuhuş konuları değil. Fındık kadar aklınla seni cumhurbaşkanı olacağına inandıran kişiler de yanında olacak.

Senin küçük aklın bu olaylar karşısında çünkü ısıya dayanmaz, error verir. Her ne kadar kendine destekçi buluyormuş gibi görünsen de, gelecek aylarda seni destekleyecek kimseyi bulamayacaksın.

Cumhurbaşkanlığı hayalinden vazgeç. Seni kim desteklerse desteklesin, Yüce Divan’a gideceksin ve cezaevine gireceksin.”