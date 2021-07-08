  • BIST 1.389,060
  • Altın 503,47
  • Dolar 8,6870
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Peker: Esenyurt’la ilgili üçüncü ama en önemli paylaşımlarımı yapacağım

»
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Yarın Esenyurt’la ilgili üçüncü ama en önemli paylaşımlarımı yapacağım” dedi.
Peker: Esenyurt’la ilgili üçüncü ama en önemli paylaşımlarımı yapacağım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Yarın Esenyurt’la ilgili üçüncü ama en önemli paylaşımlarımı yapacağım” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Örgüt lideri, bir süredir Twitter’dan paylaşım yaparak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atıyor.

Peker daha önce gazeteci Ali Tarakçı’ya saldırının azmettireni eski Esenyurt belediye başkanı olduğunu iddia etmişti.

Organize suç örgütü lideri ayrıca Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt’un bakanın ‘gizli ortağı ve kasası’ olduğunu öne sürmüş, bu kişilerin Aralık 2017’de görevi bırakan AKP’li İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’na ‘kadın tuzağı kurarak görevden aldırttığını’ iddia etmişti.

Peker, Twitter’dan şunları kaydetti:

“Kıymetli dostlarım, benim stratejimi ve tarzımı zannediyorum ki paylaşımları yapmaya başladığım iki aylık sürede biraz çözmüşsünüzdür. Önce normal olayları anlatıp, tuzağımı kurarım. Konunun muhatapları o tuzağa gelirler ve tartışma başlar.

Tartışmanın sonunda eldeki delillerle benim doğru söylediğim anlaşılır. Yarın Esenyurt’la ilgili üçüncü ama en önemli paylaşımlarımı yapacağım. Rüşvet, ahlaksızlık çok önemli; ancak tartışılmasını istediğim konuyu en sona bıraktım. Yarın bazı tweet’ler paylaşacağım.

Bunlar kısmen rüşvet, ancak daha ciddi konulara değinecek. Çokça kafanız karışacak, çokça moraliniz bozulacak, ulan biz nereye düştük diyeceksiniz. Ancak sonunda birçok şeyi göreceksiniz. Yarınki tweet’lerde çok eğlenmeyeceğiz.

-Sizi biraz paranoyaya biraz da şizofreniye sokacağım. Ancak tüm bunları inanın sizlerin iyiliği için yapacağım. Ayrıca bana devamlı video çek diyorsunuz. Ben bunu sizden daha çok istiyorum. Ancak bulunduğum ülkenin ve tüm ülkelerin kanunları böyle.

Kırmızı kategoride olduğum için, yani suikast düzenlenme ihtimali dünyadaki en yüksek birkaç kişiden biri olduğum için video çekmeme izin vermiyorlar. İnşallah şimdi anlamışsınızdır. Ben video çekmek istiyorum, ancak uluslararası güvenlik hukukundan dolayı buna izin vermiyorlar.

İnşallah bu sefer anlamışsınızdır. Konu benle ilgili değil. süslü sülü, yarın ciddi konular konuşacağız; rüşvet, fuhuş konuları değil. Fındık kadar aklınla seni cumhurbaşkanı olacağına inandıran kişiler de yanında olacak.

Senin küçük aklın bu olaylar karşısında çünkü ısıya dayanmaz, error verir. Her ne kadar kendine destekçi buluyormuş gibi görünsen de, gelecek aylarda seni destekleyecek kimseyi bulamayacaksın.

Cumhurbaşkanlığı hayalinden vazgeç. Seni kim desteklerse desteklesin, Yüce Divan’a gideceksin ve cezaevine gireceksin.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akbank: Dijital sistemlere dünden beri girilemiyor, banka 'Siber saldırı söz konusu değil' diyor07 Temmuz 2021 Çarşamba 14:47
  • AB Konseyi Başkanı Michel'den "Türkiye" açıklaması07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:55
  • İlk 6 ayda havayolu yolcu sayısı 40 milyonu aştı07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:48
  • Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevinden tahliye edildi06 Temmuz 2021 Salı 22:37
  • Bakan Varank: "Türkiye uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak"06 Temmuz 2021 Salı 16:43
  • Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar artıyor06 Temmuz 2021 Salı 16:41
  • Soylu'dan Bahçeli'ye: Minnet ve şükran duyuyorum06 Temmuz 2021 Salı 16:41
  • AB Dönem Başkanı: Türkiye, Akdeniz'in en önemli aktörlerinden biri haline gelmektedir06 Temmuz 2021 Salı 14:35
  • Merve Dizdar: Aslında kim olduğumu keşfediyorum06 Temmuz 2021 Salı 14:17
  • Delta Plus Türkiye'de: İstanbul'un da arasında olduğu 3 ilde görüldü06 Temmuz 2021 Salı 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti