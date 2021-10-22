Peker: İfşalar devam edecek

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.

Başbakan Ersan Saner’e ait olduğu iddia edilen müstehcen görüntüleri paylaşan Deli Çavuş isimli hesap hakkında yeni bilgiler veren Peker, “Mafya işlerine bulaşmamış siyasiler ve bürokratlar; siz rahat olun. Deli Çavuş’la görüştüm, onun sizlerle derdi yok” dedi.

Deli Çavuş’un kimsenin özel hayatı ile bir derdi olmadığını söyleyen Peker, “Onun derdi namussuzlarla” ifadelerini kullandı.

Peker’in açıklamaları şu şekilde:

1-Kıbrıs’ta yaşayan ve bu tip görüntüleri olduğunu düşünen, mafya işlerine bulaşmamış siyasiler ve bürokratlar; siz rahat olun. Deli Çavuş’la görüştüm, onun sizlerle derdi yok. Uyuşturucu baronlarına ve de yasadışı bahis işi yapanlarla birlik olup bana karşı yapılan oyunlara…

2-…kim dahil olduysa onların görüntülerini yayınlayıp geri kalan bütün görüntüleri imha edeceğini söyledi. Deli Çavuş’un kimsenin özel hayatıyla bir derdi yok. Onun derdi namussuzlarla ve kahpelerle.

Peker ayrıca Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Yardımcısı Tözün Tunalı için de ”Ben size söylemiştim, Deli Çavuş’u dinleyin. Çünkü onun hassas bir ruhu var. Benim üzülmeme dayanamıyor. Kendisi de Ruh Adam’ın bir parçasını taşıyor. İktidar ortağı olan Demokrat Parti’nin Genel Başkanı tözün tunalı, keşke istifa etseydin” dedi.