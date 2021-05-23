Peker: "Korkut Eken ile Mehmer Ağar neden göz altına almıyorsunuz? Neden sadece kardeşim?"

Suç Örgütü lideri olmaktan aranan Sedat Peker kardeşinin göz altına alınmasından sonra Twitter hesabından açıklama yaptı.
İşte açıklama;
Devletin kutsallığına inanmış olan şahsım tarafından bunu söylemek çok acı. Ancak namusu maaşı kadar olan bazı bürokratlar; korkut ekenle mehmet ağarı neden gözaltına almıyorsunuz, sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?
Devletin kutsallığına inanmış olan şahsım tarafından bunu söylemek çok acı. Ancak namusu maaşı kadar olan bazı bürokratlar; korkut ekenle mehmet ağarı neden gözaltına almıyorsunuz, sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?— Sedat Peker (@sedat_peker) May 23, 2021
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