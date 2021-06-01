Peker: Sadece özür beklemiştim; bana hakaret edilip saygısızlık yapılması olayı buraya getirdi

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in kendisi hakkındaki CIA ve Mossad iddialarına yanıt verirken, "AK Parti'ye destek veriyorum diye beni eleştiren siz, şu an benim yerime geçtiniz. Siz destek veriyorsunuz. Bunu da CIA veya Mossad mı organize etti?" dedi. Peker, "Bu sürecin ilk başından beri sadece bir özür beklemiştim. Sadece bana hakaret edilip saygısızlık yapılması olayı buraya getirdi. CIA ile Mossad'ın bununla ne ilgisi var. Siz deli misiniz?" ifadesini kullandı.

Habertürk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Perinçek, Peker'in CIA ve Mossad'ın elinde olduğunu iddia etti. Perinçek, "Mossad'ın avucunda, kontrolünde. Dubai'ye nasıl gitmiş? Balkanlar, ondan sonra Fas, oradan Dubai. Onlar Türkiye emniyetinin elinde olan bilgilerdir. Böyle bir suç örgütü lideri kalkacak Balkanlara kaçacak, Balkanlarda Fas'a kaçacak, Dubai'ye CIA ve Mossad tarafından getirilecek falan. Bir suç örgütü liderinin becerebileceği işler değil bunlar. Şu anda suç örgütü liderinin açıklamalarına baktığınız zaman arkasında Mossad'ı ya da CIA'yı görmemek mümkün değil. Hepsinin bir amacı var. Bugün ABD ve İsrail'e karşı direnen bir Türkiye var" açıklamasında bulundu.

Peker, Perinçek'in açıklamalarına Twitter hesabından yanıt verirken, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Doğu Perinçek, benim CIA'nın Mossad'ın elinde olduğum çok komik. Ancak sizin saplantılı Çin hayranlığınız bir gerçek. AK Partiye destek veriyorum diye beni eleştiren siz, şu an benim yerime geçtiniz. Siz destek veriyorsunuz. Bunu da CIA veya Mossad mı organize etti?

"Bu sürecin ilk başından beri sadece bir özür beklemiştim. Sadece bana hakaret edilip saygısızlık yapılması olayı buraya getirdi. CIA ile Mossad'ın bununla ne ilgisi var. Siz deli misiniz

"Beni kullanarak ülke güvenliği tehlikede diye bahane uydurmayın. Bu benim şahsi meselem. Anlattığım her şey de kriminal suç gruplarına ait. Devleti hiçbir zaman suçlamadım.

"Biz Başbuğ Alparslan Türkeş'ten öğrendiğimiz; ne Amerika, ne Rusya ne de Çin, her şey Türklük için öğretisiyle büyüdük. Aydınlık'ta manşet yaparak şehit ettirdiğin ülkücüleri de anlatsana.

"Ülkücü katili Doğu Perinçek benim Mossad'ın etkisinde olduğumu söylüyor. Son videomda ne söyledim? Neden Filistin'e 10 tane SİHA göndermiyoruz dedim. Mossad'dan korkan bir adam bunu söyleyebilir mi? Bu yaşta torununu sev, siyaseti gençlere bırak."