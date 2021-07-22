Peker sessizliğini bozdu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, uzun süren sessizliğinin ardından tweet attı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Twitter’dan paylaşım yaparak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atan örgüt lideri, bir süredir tweet atmıyordu.

Covid-19’u ağır geçirdiğini belirten Peker, hükümetle anlaştığı yönündeki iddialara ise sert tepki gösterdi: “Kıymetli dostlarım benim anlattıklarımdan en az 50 tane hükümet düşerdi ancak bizim gazetecilerin çoğunun namusu aldığı maaş kadar. Büyük bir kısmı da gazetecilik yapıp bu olayları araştıracağına (hepsi de delilleri ile doğrulanmış olaylar) ağızlarından çıkan tek şey ‘anlaştı‘.”

Peker, Covid-19’un akciğerlerinde küçük bir bölgeyi etkisi altına aldığını söyledikten sonra ‘sessizliğini anlaşmaya bağlayanlara’ şu ifadelerle tepki gösterdi: “Ben eğer anlaşma yapmayı düşünseydim normal Türkiye’ye gelirdim, hiç ağzımı da açmazdım. En fazla yatacağım bir kaç aydı. Beni küçültmek istediler dedim. ‘Beni öldürmek belki mümkündür, küçültmek asla mümkün değildir’ diyerek savaşımı başlattım.”