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Peker'den Albayrak iddiası

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Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, 8. videosunu yayınladı.
Peker'den Albayrak iddiası

Videoda dikkat çeken iddialarda bulunan Peker, istifasının ardından aylardır ortaya çıkmayan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın nerede olduğuna dair konuştu. 

  • Berat Albayrak'ın, Çamlıca Camisi'ndeki cuma namazında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmıştı. Albayrak 2020 Kasım ayında istifa etmişti. 

  • Peker, Berat Albayrak ile ilgili Adana Demirspor Başkanı ve Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak iddiasında bulundu. Peker, “Berat Albayrak Murat Sancak’ın evi var Hadımköy-Beylikdüzü taraflarında. Orada kalıyor” diye iddia etti.

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