Peker'den cemevine saldırı planlandığı iddiası

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, Mehmet Ağar ekibinin bir cemevine saldırı düzenleyerek 1993'teki Gazi Mahallesi olaylarından daha büyük bir eylem planladıklarını iddia etti.

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yeni bir iddia daha ortaya attı. Peker, Gaziosmanpaşa'da 1993 yılında düzenlenen saldırıdan daha büyük bir eylemin eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın adamları tarafından planlandığını öne sürdü.

Peker, YouTube'da yayınladığı videolara dikkat çekerek "Devamlı Alevilik konusuna değinmemin sebebi derin mehmetin adamları tarafından geçmişte Gaziosmanpaşa’daki kahve saldırısından çok daha büyük bir eylem yapılıp, ülkede kaos çıkarma planlarını boşa çıkarabilmek içindir. Planları bir cemevine saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Devamlı Alevilik konusuna değinmemin sebebi derin mehmetin adamları tarafından geçmişte Gaziosmanpaşa’daki kahve saldırısından çok daha büyük bir eylem yapılıp, ülkede kaos çıkarma planlarını boşa çıkarabilmek içindir. Planları bir cemevine saldırıdır. — Sedat Peker (@sedat_peker) May 31, 2021

Gazi Mahallesi'nde ne olmuştu?

12 Mart 1995 tarihinde ağırlıklı olarak Alevi vatandaşların yaşadığı, o dönem İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde üç kahvehane ve bir pastane kimliği belirsiz kişilerce taranmış, bu saldırılarda Halil Kaya adlı bir Alevi dedesi hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı.

Bu saldırıların ardından Gazi Mahallesi'nde yaşayanlar emniyetin olaylara geç müdahale ettiğini savunarak protesto gösterileri düzenlemiş, olaylara polisin sert müdahalesi sonrası da şiddet olayları yaşanmıştı. Gazi Mahallesi'nde dört gün boyunca süren olaylarda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmış, çok sayıda kişi de tutuklanmıştı.

Peker'in Ağar'la ilgili diğer iddiaları

Sedat Peker, yayınladığı videolarda gazeteci-yazar Uğur Mumcu cinayetinde de Mehmet Ağar'ın parmağı olduğunu öne sürdü. Peker konuyla ilgili olarak, "Uğur Mumcu bence şehittir. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın. Hep terör bölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur ve silah ticareti. Şehit olduğunda yanına ilk gelen kim? Mehmet Ağar. Katil hep ilk gelir. Ve eşine diyor ki: Ben buradan bir tuğla çekersem devlet aşağıya iner" dedi.

Peker, ayrıca Ağar'ın Azeri iş insanı Mübariz Mansimov'u tehdit ettiğini ve bu şekilde Yalıkavak Marina'yı aldığını öne sürerken Ağar da Sözcü gazetesine Yalıkavak Marina ile ilgili yaptığı açıklamada "Ben olmasan mafya çökerdi" ifadesini kullandı.