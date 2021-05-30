  • BIST 1.422
  • Altın 523,818
  • Dolar 8,5610
  • Euro 10,4294
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATufan Erhürman: “Hem her şeye zam yapılsın, hem de bu zamlar hayat pahalılığına yansımasın!”

Peker'den "El Nusra'ya silah gönderildi" iddiası

»
Sedat Peker, Suriye’deki Bayırbucak Türkmenlerine, TIR'larla gönderdiği askeri teçhizat ve silahlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Peker'den "El Nusra'ya silah gönderildi" iddiası

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, 8. videosunu yayınladı.

Peker, Suriye’deki Bayırbucak Türkmenlerine, TIR'larla gönderdiği askeri teçhizat ve silahlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Peker bu işlemin TSK’den “irticai faaliyetler” nedeniyle atılan askerlerin öncülüğüne kurulan SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından organize edildiğini söyledi.

Giden silahların El Nusra’ya gittiğini söyleyen Peker, “Benim üzerimden gidiyor ama ben yollamadım. SADAT’çılar yolladı” dedi.

SARAY'DAKİ İSMİ İŞARET ETTİ 

Cumhurbaşkanlığı İdari İlişkiler Başkanı Metin Kıratlı’dan bahseden Peker, Adana Demirspor Başkanı ve iktidara yakın işadamı Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’la ilgili dikkat çeken bir iddia öne sürdü.

Peker şunları söyledi:

“Suriye’de ticaret yapmak için onun yanına gideceksiniz. Kaçak ham petrol, çay, şeker, araba. Siz oradan onayı aldıktan sonra Murat Sancak, Ramazan Öztürk’e yolluyorlar. Onların da onayı geçtikten sonra. El Nusra’nın iktisat sorumlusu var Ebu Abdurrahman. Şu anda da ticaret böyle yapılıyor.”

NE OLMUŞTU?

Sedar Peker, 2015 yılında, Suriye’deki iç savaşta, Türkmen Dağı bölgesinde Türkmenlere 4 TIR yardım göndermişti. Tırlarda askeri teçhizat, çok sayıda silah vardı. TIR’ların üzerinde “Bayır Bucak Türkmenlerine Sedat Peker’den destek konvoyu” yazıyordu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye tarihinin sessiz şahidi: 23 yılda yapıldı, yandı, 3. kez yapılıyor29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:59
  • Türkiye Sağlık Bakanlığı duyurdu: Karantina süreleri uzatıldı29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:29
  • Netflix Türkiye'de stüdyo kurmayı planlıyor29 Mayıs 2021 Cumartesi 16:36
  • Kılıçdaroğlu'ndan referandum çağrısı: Gel kardeşim koyalım sandığı, vatandaşa "Erken seçim istiyor musun, istemiyor musun?" diye soralım29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:59
  • 'Türkiye'de düzeni değiştirmeden, Kıbrıs da çıkmazdan sıyrılamaz'29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:53
  • IPI: "Türkiye, Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetleri hakkındaki suçlamaları detaylıca soruşturmalı"29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:52
  • Erdoğan: Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:50
  • "AKP bürokrasisinden, muhalefet partilerine yoğun bir bilgi ve belge akışı başladı"29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:52
  • Ahmet Davutoğlu: Berat Albayrak cahilin ta kendisidir, ekonomi bu yüzden battı, Soylu da güvenlik cahilidir!29 Mayıs 2021 Cumartesi 08:36
  • Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 10 kuruşluk dava28 Mayıs 2021 Cuma 20:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti