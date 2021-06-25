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Peker'den sosyal medya açıklaması: Gerekirse dumanla paylaşacağım

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Sedat Peker, sosyal medya hesaplarına erişim engeli talebinin ardından yeni açıklama yaptı. Peker, "Bildiklerimi dumanla paylaşacağım, ama gene paylaşacağım" ifadelerini kullandı.
Peker'den sosyal medya açıklaması: Gerekirse dumanla paylaşacağım

Sosyal medya hesapları için erişim engeli istenen Sedat Peker'den açıklama geldi. 

Peker Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sosyal medya hesaplarımı diyelim ki kapatmayı başardılar, size sözüm olsun gerekirse bildiklerimi dumanla paylaşacağım, ama gene paylaşacağım" ifadelerini kullandı. 

Organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Peker'in hesaplarına erişim engeli talebi ilgili platformlar tarafından henüz uygulanmadı.

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