Peker'den Soylu'ya: Sayın Cumhurbaşkanı hakkında, onun en büyük özelliği, adam tokuşturmayı sever deyip beni Berat Albayrak'la sen düşman etmedin mi?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HaberTürk TV'de katıldığı canlı yayındaki açıklamalarına Twitter hesabı üzerinden yanıt veriyor.

Peker'in programa katılan Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz ve Kübra Par'ı da "mention"layarak yaptığı paylaşımlar şöyle:

- Erhan tunceli hayatımda hiçbir zaman görmedim, tanımıyorum, hiçbir zaman karşılıklı telefon görüşmemiz yok. Hiçbir baz kaydımız yok, aynı anda aynı yerde bulunmadık. Bir tane delil sunsun süslü sülü.

- Bahsi geçen tecavüz olayı ile ilgili karakola hiçbir zaman gitmedim. Sadece beykoz savcılığına giderek basına bu yanlış bilgiyi veren polislerle ilgili şikayet dilekçesi vermeye gittim. süslü sülü yine yalan söylüyor. Delilleriyle kanıtlamaya hazırım.

- Bana bu komployu kuran organize şube yetkilileri fetöcülükten cezaevinde.

- Uyuşturucuyla mücadelede başarıdan bahsediyorsun süslü süleyman. İstanbul uyuşturucu kullanımında dünya ikincisi, adana dünya üçüncüsü. Yalan söylüyorsun.

- süslü sülü; senin cumhurbaşkanı, tolga ağarın da içişleri bakanı olacağı projenizi çöp ettim. Şerefli bir insansan bu projenizden bahsetsene.

- Benim sağ kolum Erdal Aras’ı neden Demokrat Partinin mkyk’sına aldın? Neden Sancaktepe Belediye Başkanı yaptın?

- Akrabam Reşat Fazlıoğluyla hts kayıtlarını yayınlayarak beni bir rezil eder misin?

'Kanla ilgili söylediklerim hükümetin lehinedir, o zaman korku iklimi yaratmak lazımdı'

- Kanla ilgili söylemiş olduğum olayların hepsi söylendiği dönemde hükümetin lehinedir. Çünkü o zaman korku iklimi oluşturmak lazımdı.

- Sizin yanıma ajanlık yapsın diye verdiğiniz polisi kabul etmeyim, kendi istediğim polisi almak için ilk koruma teklifinizi reddettim.

- 21 yaşındayken beni tanıdığını söylediğin nurettin demirin ailesi madem bu kadar karışıktı, onu neden emniyete aldınız?

- süslü sülü, pazar günü seni mahvedeceğim. Benim üzerime olan hiçbir arabayı nurettin demir isimli şahıs hiçbir zaman kullanmadı.

- Komdan sorumlu emniyet genel müdür yardımcısı, senin evlatlığın resul, seni rezil etmek için bu dosyaları hazırlamış.

- süslü süleyman, benim koruma kararım hikayeyse, neden sen üç sene boyunca uzattın?

'O zaman senin baban ayarladı bu işleri'

- süslü sülü, seni pazar günü mahvedeceğim. Bana yapılan dostada şu tarihe kadar koruma polislerinin ifadesi yok. Sen bir yalancısın.

- Son yurtdışı ziyaretimde koruma polisim yanımdaydı. Benimle neredeyse yedi ay boyunca orada kaldı. Sen gerçek bir yalancısın.

- süslü süleyman, Rize’de bahsettiğin cinayet davasıyla ilgili bana avukat ayarlayan doğru yol il başkanı nihat meteyle senin baban kör hasandı. O zaman senin baban ayarladı bu işleri.

- süslü sülü, sen Sancaktepe belediye başkan adayı Erdal Aras’a Erdal Baba diye hitap ederdin. Ben de onun Reisiyim. Hiyerarşiye göre bu şartlarda ben de senin baban oluyorum.

'Engin Sigorta'nın bilançolarını bir açıklasana'

- Şuan senin ortağın olduğun engin sigorta şirketinin bilançolarını bir açıklasana. Kia araban varken bu zenginliğe nasıl ulaştın?

- süslü sülü sen mafyanın takipçisi değil, sen mafyanın ortağısın. Sen kendin mafyasın.

'Kardeşim Kutlu Adalı olayını anlatıyor, neden ifadesine geçirmiyorsunuz'

- Benim kardeşim kutlu adalı olayını anlatıyor, neden ifadesine geçirmiyorsunuz? Samimi ihbarda bulunuyor, niye ifade kaydına geçirmiyorsunuz?

- süslü sülü, failimeçhul şekilde uyuşturucu satıcıları öldürüldü. Onların katilleri nerede? Acarkentin kapısında öldürülenler mesela.

- süslü süleyman, senin oğlun uyuşturucu satıcılarının hepsiyle her gün beraber geziyor. Onların ayaklarını kıracağına, ayakkabılarına cila mı yapıyorsun?

- Sayın Cumhurbaşkanı hakkında, onun en büyük özelliği, adam tokuşturmayı sever deyip beni berat albayrakla sen düşman etmedin mi? Bana haksızlık yapılıyor demedin mi?