Peker’den yeni Veyis Ateş ve Süleyman Soylu paylaşımları

Peker, “Süslü süleyman, aslan süleyman, benle ilgili insanları emniyete alıp ifade aldırıyorsun ya, kendini boşuna yorma. Onların hepsi normal insanlar. Hiçbir şey çıkaramazsın” dedi.

Peker, şunları yazdı:

“Süslü süleyman, aslan süleyman, benle ilgili insanları emniyete alıp ifade aldırıyorsun ya, kendini boşuna yorma. Onların hepsi normal insanlar. Hiçbir şey çıkaramazsın. Bütün her şey benim beynimin içinde. Size zekaya saygı duymayı öğreteceğim. Bu işin finalinde delireceksiniz. Süslü süleyman, kaplan süleyman, söz namus. Ayın 4’ünün İçişleri Bakanlığı’nın kayıtlarını yayınla. Hts kayıtlarını yayınla. Söz namus kafama sıkacağım. Yüce Divan’a gideceksin. Bu işin finalinde delireceksin. süslü sülü bugün gözaltına aldıracağın arkadaşlardan da bir şey çıkmaz. Yarın aldıracaklarından da. Sen çakmasın oğlum, sen mahalle kaşarısın. Bir tripoda kameraya yenileceksin. Bu işin finalinde delireceksin. Bana lütfen sayın doktorum de.”

Peker, Veyis Ateş hakkında ise “Anonsçu Veysi (Ateş) hani açıklama yapacaktın, neden yapmıyorsun? Sen bir açıklama yap (hediyen bende hazır). Sadece de ki, ben hem 45 milyon konusunda, hem de otele çökmek konusunda aracılık yapmadım, yapmak istemedim. (Hepinizi deli olacaksınız)” dedi.