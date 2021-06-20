Peker'den yeni video!

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, bugün video yayınlayacağını duyurdu.
Peker, bulunduğu ülkede güvenlik görevlilerine kendisine yönelik 'suikast' ihbarları olduğu ve videoları bu nedenle yayınlamadığını ifade etmişti.
Peker'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:
"Kıymetli dostlarım, bulunduğum ülkedeki güvenlik görevlileriyle yapmış olduğum görüşme neticesinde, kafa karışıklıklarını gidermek için 7-8 dakikalık bir video yayınlamam konusunda mutabık kaldık. Bugün inşallah videoyu yayınlayacağım."
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