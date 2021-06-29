Peker'in kutusundan bu kez o çıktı… Zekeriya Öz'e yüz binlerce dolar verdiği halde FETÖ soruşturmasından kurtulan işadamının dosyasında neler var?

Zekeriya Öz'e 500 bin, Kimse Yok Mu Derneği'ne 140 bin dolar verdi. 17-25 Aralık operasyonları sırasında Öz ile 158 kez görüştü ama hakkında takipsizlik kararı verildi. Sedat Peker'in son sürprizi genç işadamı Burak Başlılar dosyasında neler var?

Cihat Arpacık @ArpacikCihat

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Peker, sosyal medya hesabından, Paramount Otel'in eski sahiplerinden Cihan Ekşioğlu'nun Burak Başlılar ismindeki FETÖ şüphelisi işadamını soruşturmadan kurtardığı, bunun için hem Başlılar'dan yüksek miktarda menfaat elde ettiği hem de savcıya rüşvet verildiğini iddia etti.

Peker'in tweetlerinde bahsettiği Başlılar hakkındaki dosya 15 Aralık 2016 Perşembe günü kapanmıştı.

Zekeriya Öz'e 500 bin dolar

Gizli tanık beyanlarıyla hakkında FETÖ'ye üye olduğu ve örgüte finansman sağladığı belirtilen Başlılar, hakkında yakalama olmasına rağmen Türkiye'ye gelmiş ve savcıya ifade vermişti.

Başlılar savunmasında, 2011 ve 2012'de Zekeriya Öz'e Forex uygulaması için borç para verdiğini, Öz'ün kamuoyunda tanınan bir kişi olduğunu ve onun FETÖ üyesi olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Başlılar'ın Öz'e parça parça verdiği para toplamı 500 bin doları buluyor.

Kimse Yok Mu Derneği'ne 140 bin dolar

Aynı yıllarda, FETÖ'nün üst düzey isimlerinden biri olan ve "İsrail imamı" olarak bilinen Harun Tokak'ın kendisine Filistin'deki ve diğer ülkelerdeki Müslümanlara yardım edileceğini söyleyerek para aldığını da belirten Başlılar, bu yardımları saf ve dini duygularla yaptığını iddia etti. Başlılar'ın bahsettiği yardım parasını tutarı yaklaşık 145 bin dolardı.

Burak Başlılar ile ilgili iddialar çarpıcıydı.

Soruşturma dosyasına göre Öz ile Başlılar birçok kez görüşmüştü.

Hatta firari eski savcı Zekeriya Öz, 17 operasyonundan 1 gün önce Başlılar'ın borsada yüklü işlem yapmasını sağlamış ve böylece Başlılar'ı zarar etmekten kurtarmıştı.

SPK'nın ihbarı

Bu dosya Serbest Piyasa Kurulu'nun ihbarı üzerine açıldı. Başlılar ile Öz'ün, 17-25 Aralık operasyonlarının yürütüldüğü sırada 158 kez görüştüğü tespit edilmişti.

SPK'nın ihbarına göre borsada bin 200 uzun zamanlı işlemi bulunan Başlılar, tam 16 Aralık'ta bu hisseleri için satış emir vermişti. Böylece 1,5 milyon TL olacak zararının 400 bin lirada tutmuştu.

Hakkında soruşturma yürütülen Başlılar hakkındaki takipsizlik kararı, 15 Temmuz darbe girişiminden tam 5 ay sonra, 15 Aralık 2016 Perşembe günü yazıldı.

Savcılık, Başlılar hakkında bir suç tespiti yapamadığını şu ifadelerle takipsizlik kararına geçirdi:

Şüphelinin 17/25 Aralık operasyonundan sonra FETÖ/PDY'ye hiçbir şekilde finans sağlamadığı, şüphelinin bu terör örgütünün üyesi olduğuna, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiğine dair ihbar dışında hakkında kamu davası açmak için yeterli şüphe oluşturacak somut bir delil edilemediği (…) Şüphelinin hakkında yakalama çıkarılmadan kendiliğinden gelerek bu örgüt yapılanmasını deşifre ederek etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini beyan ettiği, bu haliyle atılı suçların unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşılmakla…