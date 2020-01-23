Pekin, salgından dolayı Çin Yeni Yılı kutlamalarını iptal ettiğini açıkladı

Pekin’den gelen resmi açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınından dolayı Çin Yeni Yılı kutlamaları iptal edildi.

Son verilere göre, 25 Çin eyaletinde 600'den fazla hastalık vakası doğrulandı ve Aralık ayının sonlarında Vuhan'da ilk tespit edilen virüsten 17 kişi öldü.

Virüsün neden olduğu semptomlar Çin'in yanısıra Tayland, Japonya, Güney Kore'de görüldü. Dün de ABD'de zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişide virüse rastlandığı açıklandı.

Meksika'da da yetkililerin ülkenin kuzeyinde olası bir vaka üzerinde incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün salgına karşı uluslararası ölçekte önlem alınmasının gerekip gerekmediği konusunu değerlendirmek için bu hafta acil olarak toplanması bekleniyor.

Geleneksel Çin takviminde yeni bir yılın başlangıcındaki kutlamalar Çin anakarasında geleneksel olarak yılın ilk gününden önceki akşamdan, yılın 15. günü düzenlenen Fener Festivali'ne kadar yapılır. Çin Yeni Yılı'nın ilk günü Miladi Takvim'e göre 21 Ocak ve 20 Şubat arasında görünen yeni ayda başlar. 2020'de Çin Yeni Yılı'nın ilk günü Sıçan Yılı'nı başladığı 25 Ocak cumartesi günü olacak.