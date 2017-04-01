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Pekin yeni Hong Kong liderini atadı

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Pekin yeni Hong Kong liderini atadı
Çin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin yeni "baş yöneticisi” seçilen Carrie Lam’ın atamasını yaptı.

Çin Başbakanı Li Kıçiang, başkent Pekin’de düzenlenen Devlet Konseyi 7. Genel Toplantısında, Özel İdari Bölge’nin liderlik seçimlerini 777 oyla kazanan Carrie Lam'ın Hong Kong'un beşinci baş yöneticisi olarak atanması kararını imzaladı.

Toplantıda, Pekin merkezi yönetiminin Hong Kong’u "tek ülke iki sistem" ilkesi ile yönetmeyi sürdüreceğini vurgulayan Başbakan Li, Hong Kongluların kendi özel idari bölgesini kendi yargı ve anayasasına uygun şekilde yönettiğini kaydetti.

Li, Çin'in, baş yönetici ve özel idari bölge hükümetine tam destek vereceğini söylerken, anakara ile Hong Kong, Macao ve Guangdong arasında iş birliğini derinleştirmek için de etkili önlemler alacağını dile getirdi.

Li, Pekin yanlısı yeni Baş Yönetici Lam’ın mevcut Baş Yönetici Leung Chun-ying’den görevi devraldıktan sonra, Hong Kong hükümeti ve halkı arasında birleştirici bir rol oynayacağına inandığını ifade etti.

Hong Kong’da yaklaşık 40 yıldır kamu hizmeti bulunan Lam, 26 Mart'ta bin 194 üyeli seçim komisyonunun yaptığı baş yönetici seçiminde 777 oy alarak diğer adaylar John Tsang ve Woo Kwok'u açık ara geride bırakıp bölgenin yeni lideri olmaya hak kazanmıştı.

Bölgenin ilk kadın lideri olacak Lam, görevi mevcut lider Leung Chun-ying'den 1 Temmuz'da devralacak.

Mevcut lider Leung, liderlik seçimlerinde ailevi nedenlerden ötürü aday olmayacağını açıklamış ancak Pekin merkezi hükümetinin verdiği Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı başkan yardımcılığı görevini kabul etmişti.

Hong Kong'un iç işlerinde bağımsız, dışişleri ve savunma alanlarında Çin'e bağlı olmasını öngören "tek ülke, iki sistem" prensibiyle yönetilen bölgedeki sivil toplum örgütleri, Çin Komünist Partisi'nin Hong Kong'daki demokrasi ve evrensel değerlere karşı olduğu gerekçesiyle Pekin hükümetinin müdahalelerini protesto eden büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

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