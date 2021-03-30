Pekin yeni seçim kanununu onayladı, Hong Kong'daki meclisin yüzde 80'ini Çin doğrudan atayacak

Bu gelişmeyle birlikte Pekin, Hong Kong Meclisi'ndeki milletvekillerinin yaklaşık yüzde 80'ini doğrudan atama yetkisine sahip oldu. Söz konusu karara Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi de herhangi bir itirazda bulunmadı.

Yeni seçim kanununa göre, halkın seçtiği milletvekili sayısı 35'ten 20'ye düşürülürken, toplam milletvekili sayısı da 70'ten 90'a çıkarıldı. Ayrıca ülkedeki seçim kurulu başkanını belirleyecek komite üyesi sayısı da 1200'den 1500'e artırıldı.

Bunun yanında toplam sayısı 452 olan bölge meclis üyelerinin 117'sinin seçim komitesindeki temsil yetkisi ellerinden alınırken, Yasama Konseyi'ndeki 6 bölge koltuğu da kaldırıldı. Hong Kong'da en son 2019'da seçilen 452 bölge meclisi üyelerinin yüzde 90'ı, demokratik seçimlerle atanmıştı.

Söz konusu kanun değişikliyle birlikte Çin Komunist Partisi, Hong Kong meclisinin büyük bir kısmını doğrudan atayarak merkezi yönetimini güçlendirmiş olacak.

Tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası haziranda kabul edildi

Geçtiğimiz haziran ayında Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK), yaklaşık 1 sene boyunca Hong Kong'da milyonların katıldığı sokak protestolarına neden olan tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası'nı oy birliğiyle kabul etmişti.

Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nın kabulünden yaklaşık 7 ay sonra aralarında eski milletvekilleri ve insan hakları savunucularının olduğu 47 muhalif hükümeti düşürmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İngiltere, yaklaşık 25 sene önce Çin'e devrettiği şehir devlet Hong Kong'da seçim sisteminde yapılan kapsamlı değişiklikler sebebiyle Pekin yönetiminin artık yapılan ortak anlaşmaya uymadığını açıklamıştı.

Hong Kong, 156 yıllık İngiltere hakimiyeti sonrası 1 Temmuz 1997'de mevcut özerklik statüsünü koruması şartıyla Çin'e devredilmişti.