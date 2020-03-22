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Pekin’den ABD’ye: “Çin virüsü değil, Trumpandemi”

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Koronavirüs yerine “Çin virüsü” diyen ABD Başkanı’na Çin Dışişleri tepki gösterirken, Şinhua haber ajansı da “Trumpandemi” ifadesini kullandı
Pekin’den ABD’ye: “Çin virüsü değil, Trumpandemi”

Çin Dışişleri Bakanlığı, Koronavirüs yerine “Çin virüsü” diyen ABD Başkanı Donald Trump’a dün düzenlenen basın toplantısıyla karşılık verdi.

Washington’un kendi yetersizliğini dışarı saldırarak örtmeye çalıştığını belirten Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, şu ifadeleri kullandı: “ABD’deki bazı insanlar sorumluluğu üzerlerinden atmak için Çin’in salgınla mücadelesini küçük düşürmeye çalışıyor.”

Shuang, Çin halkının salgınla mücadelede gösterdiği fedakarlığın ABD’li yetkililerin yaklaşımıyla göz ardı edilmeye çalışıldığını ifade etti. Son iki aydır tüm dünyaya "güncel bilgi akışı" sağlayarak yardımcı olduklarını söyledi.

Kendilerinin Washington’a zaman kazandırdığını ve ABD Başkanı’nın geçen haftaya kadar kendilerini bu konuda takdir ettiğini söyleyen Çin Dışişleri sözcüsü, Trump yönetiminin bu zamanı harcadığını öne sürdü.

Shuang, Çin’in “en kapsamlı, katı, ayrıntılı önleme ve kontrol önlemlerini” aldığını ve Koronavirüs konusunda hep “açık ve şeffaf” olduklarını iddia etti. 

Çin Dışişleri Sözcüsü, geçen haftalarda Amerikalı yetkililerle çok sayıda toplantı yaptıklarını hatırlatarak şöyle konuştu: “Birleşik Devletler’in nesnel gerçeklere ve dünya kamuoyunun görüşüne saygı duymasını, kendi işine bakmasını, (...) diğer ülkelere iftira atmayı bırakmasını, sorumluluklarını üstlenmesini ve salgınla savaşta yapıcı bir rol oynamasını ümit ediyoruz.”

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