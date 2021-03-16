Pekin'den Türk vatandaşlarına vize için 'Çin aşısı' şartı

Katı Covid-19 önlemleri uygulayan Çin yurt dışından gelen bazı ziyaretçilere kapılarını açmaya başladı fakat vize almak için Çin üretimi aşısı yaptırmış olmanız gerekiyor.

Katı Covid-19 önlemleri uygulayan Çin yurt dışından gelen bazı ziyaretçilere kapılarını açmaya başladı fakat vize almak için Çin üretimi aşısı yaptırmış olmanız gerekiyor.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği resmi internet sitesinde yayınladığı bildiride, "15 Mart 2021 tarihinden itibaren, Çin'de üretilen Covid-19 aşılarıyla aşılanmış ve Türkiye Sağlık Bakanlığından aşı sertifikası almış kişilerin vize başvurusunda bulunabileceğini" ifade etti.

Ancak başvuruda bulunmak için bazı şartlar aranıyor. İş veya ticaret için Çin'e gidecek olanlar veya ailevi sebeplere dayalı "acil insani ihtiyaçlar" için vize başvurusunda bulunabilinecek.

Her halükarda vize başvurusunda bulunanların Çin üretimi aşılarını yaptırmış olması gerekecek.

Çin, aralarında ABD, İtalya ve Hindistan gibi ülkelerin bulunduğu elçilik temsilcilerinde de aynı bildiriyi paylaştı. Fakat birçok ülkede Çin aşıları sağlık kurumları tarafından henüz onaylanmadı.

Çin'de dördüncü aşının acil durum kullanımını onaylandı

Salı günü Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd şirketi ile Çin Bilimleri Akademisinin birlikte geliştirdiği protein bazlı alt birim bir aşının acil durum kullanımına onay verdi.

Bu aşının faz-1 ve faz-2 klinik denemeleri Ekim 2020’de tamamlanırken, faz-3 denemeleri ise Özbekistan, Pakistan ve Endonezya’da yapılıyor.

Aşının etkinliği ve güvenliği hakkında bilgi paylaşılmazken, şirket yetkilileri bu bilgileri ülkenin ilgili makamlarına ulaştıracaklarını belirtti.

in Ulusal Sağlık Komisyonunun dünkü açıklamasına göre, ülkede bugüne kadar 64 milyon 980 bin doz aşı yapıldı.

Daha önce CanSino Biologics, Sinopharm ve Sinovac şirketlerinin aşılarının acil kullanımı onaylanmıştı