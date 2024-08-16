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Peksever, Teknecik Santrali’ndeki Son Durumu Anlattı

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Peksever, Teknecik Santrali’ndeki Son Durumu Anlattı
Peksever, Teknecik Santrali’ndeki Son Durumu Anlattı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, Teknecik Elektrik Santrali'nde yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Peksever, şu anda santralde 3 jeneratörün devrede olduğunu belirterek, onarım çalışmalarının sürdüğünü, ancak depolardaki yakıtın kalitesiz olmasından dolayı arızaların devam edebileceğini söyledi.

Elektrik kesintilerinin devam etme olasılığının yüksek olduğunu ifade eden Peksever, "Santralde yeterli yakıt stoğu bulunmuyor. Gelen bilgilere göre, yakıt tankeri Pazar günü boşaltıma başlayacak, ancak bu süreye kadar mevcut stoklar yeterli değil. Tüm makineler çalıştırılırsa yakıt bitecek. Bu, birinci büyük tehlikedir" dedi.

Peksever, ikinci tehlikenin ise makineler bakıma alınsa dahi, kötü yakıt nedeniyle kısa süre içinde yeniden arıza gösterecek olmaları olduğunu belirtti.

KAYNAK:HABER KIBRIS

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