Pele: Brezilyalı futbol efsanesi 82 yaşında hayatını kaybetti

Pek çoklarına göre dünyanın en iyi futbolcusu olarak görülen, Brezilyalı futbol efsanesi Pele 82 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya Kupası'nı üç kez kaldıran tarihteki tek futbolcu Pele, bir süredir yoğun bakımda tedavi altındaydı.

Pele'nin hastalığı neydi?

Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

Pele ayrıca bir yıldan fazla süredir kolon kanseri tedavisi görüyordu.

Pele'nin Sao Paulo şehrinde kaldığı Albert Einstein Hastanesi 82 yaşındaki futbolcunun kanserinin ilerleme gösterdiğini, böbrek ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Eylül 2021'de kalın bağırsağından tümör alınan Pele'nin kanserinin, bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.

Düzenli tedavi gören ve kemoterapi uygulaması için hastaneye kaldırılan efsane futbolcunun sağlık durumunun stabil olduğu aktarılmıştı. Ancak daha sonra kemoterapiye cevap vermediği ve palyatif bakıma alındığı açıklanmıştı.

Brezilyalı efsane futbolcu Pele kimdir?

Tarihin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele, Tres Coraçoes kentinde 23 Ekim 1940'ta dünyaya geldi.

Pele, kulüp ve bireysel başarılarıyla futbol dünyasında iz bıraktı.

Tam adıyla Edson Arantes do Nascimento, kariyerini ABD'nin New York Cosmos ekibinde noktalamadan önce ülkesinde 19 yıl Santos forması giydi.

"Siyah İnci", "Futbolun Kralı", "Kral Pele" gibi lakaplar takılan efsane futbolcu, bin 363 maçlık kariyerine bin 281 gol sığdırarak bin gol barajını aşan nadir oyunculardan oldu.

Brezilya Milli Takımı ile 1957-1971 yıllarında 92 kez sahaya çıkan ve 77 gol kaydeden Pele, ülkesinin en golcü futbolcusu olmayı başardı.

Pele'ye FIFA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, UNICEF ve TIME dergisi tarafından yüzyılın futbolcusu ve atleti unvanları verildi.

Efsane futbolcunun heykeli, Brezilyalılar için futbolun doğduğu yer Maracana Stadı'nın önüne dikildi.

Pele kariyerine 3 Dünya Kupası zaferi sığdırdı

Brezilya Milli Takımı'nda 92 maçta 77 gol atan, üç kez Dünya Kupası kazanan ve tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında gösterilen Brezilyalı Pele, Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncu unvanını da elinde tutuyor.

Pele, 1958'de henüz 17 yaşından 244 gün almışken Galler'e gol atmayı başarmıştı.

Pele'nin ailesinde üç kuşak futbolcu geleneği de göze çarpıyor. Oğlu Pele'nin gelişimine büyük katkı sağlayan Dondinho, Atletico Mineiro ve Bauru gibi ekiplerde top koşturmasına karşın futbol kariyerini üst düzeye çıkaramadı.

Pele'nin oğlu Edinho ise Santos, Sao Caetano ve Ponte Preta gibi takımlarda oynadı.