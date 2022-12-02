  • BIST 4.962,97
  • Altın 1075.857
  • Dolar 18.6256
  • Euro 19.6135
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Pele’den ilk açıklama geldi

» »
Sağlığının kötüye gittiğine dair çıkan haberler nedeniyle sevenlerinin endişelendiği Brezilyalı efsane Pele, hastaneye kaldırılması ile ilgili açıklama yaptı.
Pele’den ilk açıklama geldi

Hastaneye kaldırılan Brezilyalı efsane futbolcu Pele, sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Pele, 2022 FIFA Dünya Kupası’nın düzenlendiği Katar’daki bir binada bulunan elektronik reklam panosunda kendisi için yazılan “Get well soon (Acil şifalar)” mesajını, Instagram hesabından paylaştı.

Kolon bölgesindeki şüpheli tümör 2021’in eylül ayında ameliyatla alınan 82 yaşındaki Pele, sağlık durumuna ilişkin paylaşımında, “Arkadaşlar aylık kontrollerimi yaptırmak için hastanedeyim. Olumlu mesajlarınızı almak her zaman güzel. Güzel mesajı için Katar’a ve iyi niyet temennisinde bulunan herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası’nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pes! İzmir'deki olaylı maçta maddeyi sokan kişi...28 Kasım 2022 Pazartesi 14:30
  • Belçika’ya büyük şok! Fas grup liderliğini aldı…27 Kasım 2022 Pazar 21:15
  • Son şampiyon Fransa, Dünya Kupası’na şovla başladı: 4-123 Kasım 2022 Çarşamba 11:17
  • Manchester United, Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesini feshetti!22 Kasım 2022 Salı 21:14
  • Futbolun Paydaşları Buluşuyor22 Kasım 2022 Salı 19:05
  • Cristiano Ronaldo olay görüntü hakkında ilk kez konuştu21 Kasım 2022 Pazartesi 15:16
  • El Kaide’den Dünya Kupası tehdidi: Taşlayın21 Kasım 2022 Pazartesi 13:05
  • Miracle Değirmenlik'te deprem!21 Kasım 2022 Pazartesi 11:19
  • Ekvador açılış maçında ev sahibi Katar’ı mağlup etti (2022 Dünya Kupası)21 Kasım 2022 Pazartesi 11:01
  • ‘Yaşayan Nostradamus’tan Dünya Kupası kehaneti!20 Kasım 2022 Pazar 23:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti