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Pelekanos, ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Raporu'nu Değerlendirdi

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Pelekanos, ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Raporu'nu Değerlendirdi
Pelekanos, ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Raporu'nu Değerlendirdi

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Hakları Raporu’nu değerlendirdi.

Alithia gazetesine göre, Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının 2021 yılına ait İnsan Hakları Raporu’nda, daha önceki raporlara göre, önemli iyileşmelerin yer aldığını belirtti. 

Raporda vurgulanan noktaların, yararlı bir yansıma ve iyileşmenin kaynağını teşkil ettiğini belirten Pelekanos, demokratik bir ülke olarak Güney Kıbrıs’ın insan hakları durumunun iyileştirilmesine yönelik tavsiyelere açık olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın raporunu yorumlamasının istenmesi üzerine Pelekanos, bazı başlıklar okunduğu zaman, bahse konu raporun Güney Kıbrıs için olumsuz olduğu imajını yarattığını ancak belirli konularda önemli iyileşmeler bulunduğunu ifade etti. Pelekanos, Güney Kıbrıs’ın hapishanelerdeki hizmet çabalarının tanınmasının bunun en iyi örneği olduğunu kaydetti.

Rum Yönetimi’nin mülteci akınını yönetmesine ilişkin gözlemlerin de raporda yer aldığını kaydeden Pelekanos, AB’nin, artan ve devam eden mülteci akınından dolayı Rum Yönetimi’nin içinde bulunduğu baskıyı kabul ettiğini ifade etti.

Pelekanos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, artan mülteci akınından dolayı oluşan sorunların giderilmesi için son zamanlarda bir dizi toplantı yaparak, kararlar aldığını söyledi.

Yolsuzluklarla ilgili raporda yer alınanların sorulması üzerine Pelekanos, El Cezire tarafından ifşa edilen bilindik olayların yinelendiğini kaydetti. Buna bağlı olarak tedbirlerin alındığını ve araştırmaların yapıldığını söyleyen Pelekanos, hukuki ve gerçek kişilere yönelik davaların okunduğunu belirtti.

Pelekanos, raporun, başlık veya bölüm olarak değil bütün olarak okunması gerektiğini ifade etti.

Pelekanos, ABD’nin bu raporların yazımı için yerel elçilerle sivil toplum örgütlerinden, bağımsız kuruluşlardan, ilgili birimlerden ve BM raporlarından bilgilerin toplandığını ifade etti.

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