Pelekanos’tan Akel’e Yanıt

AKEL’in, çeşitli sivil toplum örgütleriyle birlikte dün Rum Başkanlık binası önünde, yolsuzluk ve dolandırıcılığa karşı düzenledikleri protesto gösterisi Rum basınında geniş yer aldı.

Rum basını AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun gösteri sırasında yapmış olduğu konuşmanın yanı sıra Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un buna verdiği yanıtlara da geniş yer verdi.

Politis gazetesi “ΑKEL Genel Sekreteri Etkinlikte Çöküşü Engelleyelim Dedi-Anastasiadis’in İstifası İçin Gösteri” başlıklı haberinde, AKEL’in dün sabah Rum Başkanlığı önünde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in hukuk bürosunun isminin, Pandora Papers skandalında geçmesine tepki göstermek için protesto etkinliği düzenlediğini yazdı.

Etkinliğin “artık yeter” sloganıyla gerçekleştirildiğini yazan gazete, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun etkinlik sırasında yaptığı konuşmada Anastasiadis’e yönelik yoğun eleştirilerde bulunduğunu belirtti.

Habere göre Stefanu, Anastasiadis’e ithafen, “eğer temel siyasi alınganlığı olsaydı şu anda evde olurdu” ifadesini kullandı.

Stefanu, bu kötü gidişe son vermeleri, seslerini birleştirmeleri ve itibarlarını yükseltmeleri gerektiğinden söz etti.

Stefanu açıklamasında ayrıca Anastasiadis ve DİSİ’nin kendi küçük dünyasına hapsolduğunu, halkın artık kendilerine karşı tahammülü tükettiğini anlamakta zorluk çektiğini ifade etti.

Gazete AKEL’in etkinliğinin sanatsal etkinlik ve “artık yeter” şarkısıyla son bulduğunu yazdı.

Haravgi gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu konuşmasında, DİSİ hükümeti döneminde bu kadar skandal, kurumsal karmaşıklığın ve çıkar ilişkilerinin ortaya çıktığını ancak hiçbir hükümet üyesinin herhangi bir sorumluluk üstlenmemekle birlikte istifa da etmediğine dikkati çekti.

Stefanu, başka ülkelerde liderlerin sorumluluk üstlendiğini ve istifa ettiğini de belirtti.

Avrupa Parlamentosu kararından da söz eden Stefanu, Anastasiadis’in, ülke makamlarının hakkında araştırma talep edilen Başkan olarak adının geçtiğini belirterek, Anastasiadis ve hükümetinin koltuk değneği olan DİSİ’ye “artık yeter, bu ülke sizin çiftliğiniz değil” mesajının gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Stefanu kendilerinin sırf muhalefet yapmak için muhalefet yapmadıklarını, AKEL’in; Kıbrıs sorununun çözüm çabasına bağlı kaldıkları, GESİ gibi sosyal reformlara destek verdikleri zaman, birçok kez bunu gösterdiklerini ifade etti.

Pandora Papers skandalından da söz eden Stefanu, bunun durduk yere ortaya çıkmadığını, uzun yıllardır “kara bulutların” ülkenin üzerinde dolaştığını ve bugünkü “fırtınanın” patlak verdiğini söyledi.

Stefanu uluslararası medyanın Anastasiadis’ten “The Offshore Başkan” şeklinde bahsettiğine de dikkati çekti.

Haravgi gazetesi haberinde ayrıca AKEL’in protesto gösterisine geniş yer ayırırken yüzlerce kişinin dün sabah Rum Başkanlık binası önüne toplandığını ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten sorumluluğunu üstlenmesi ya da evine gitmesini istediğini belirtti.

Habere göre etkinlikte “DİSİ’nin Off Shore Başkanı”, “Artık Böyle Gitmez Offshore Başkan”, “Bu Başkan Bana Zarar Veriyor, Sana?” şeklinde yazılı pankartlar da yer aldı.

PELEKANOS

Alithia gazetesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, AKEL’in etkinliğini, “başarısız bir çaba” olarak nitelendirdi.

Pelekanos yaptığı yazılı açıklamada AKEL’in yabancı basında söylenenleri çarpıtmaya devam ettiğini söyledi.

AKEL’i, “kurumsal ve yıllara dayanan yolsuzluk hükümeti” olarak nitelendiren Pelekanos, AKEL’in amacının ülkeyi emsalsiz bir krize sürüklemek olduğunu belirtti.

Pelekanos, Pandora Papers’in, kara para aklama veya vergi kaçırma suçlarına müdahil olan 330 devlet yetkilisiyle ilgili olduğunu belirterek, Pandora Papers’in hangi noktasında Anastasiadis’in herhangi bir yolsuzluğa müdahil olduğundan bahsettiği konusunda, AKEL’e soru sordu.

Pelekanos açıklamasında, offshore şirketlerinin, AKEL’in hükümet döneminde uygulanan bir politika olduğunu, bunun da; on binlerce hesabın kapatılmasıyla Anastasiadis hükümeti döneminde sonlandırıldığını söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ilk andan itibaren araştırmayı reddetmediğini, hatta araştırma yapılmasını istediğini ifade eden Pelekanos, çarpıtmaların, kara çalmaların genel seçimlerden önce de yapıldığını, buna paralel olarak halk tarafından yanıtın verildiğini ancak (halktan gelen) mesajların AKEL’e henüz ulaşmadığının görüldüğünü ifade etti.

DİĞER BAŞLIKLAR

Fileleftheros gazetesi haberi “İstifa İçin Baskı Oluşturuyorlar” başlığıyla kullanırken Alithia gazetesi “Hükümet Sözcüsünden AKEL’in Başkanlık Sarayı Önündeki Gösterisine Sert Yorum-Kurumsal ve Yıllara Dayanan Yolsuzluk Partisi”, Haravgi gazetesi ise “Ülkenin Ticaretini Yapanların Hükümet Etmediği Bir Kıbrıs-Dünkü Büyük Gösteri Hükümet Edenlere Sert Mesajlar Gönderdi” başlıklarını kullandı.