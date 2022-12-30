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Pele’nin vefatı nedeniyle Brezilya’da üç günlük yas

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Brezilya Milli Takımı formasıyla 3 Dünya Kupası kazanan ve tedavi gördüğü Albert Einstein Hastanesi'nde 82 yaşında yaşama vefat eden Pele'nin ardından Brezilya'da üç günlük yas ilan edildi.
Pele’nin vefatı nedeniyle Brezilya’da üç günlük yas

Pele ismiyle tanınan Edson Arantes do Nascimento, 2021’de kolon tümörü aldırmış ve sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle Kasım ayında Sao Paulo’daki Albert Einstein hastanesine yeniden yatırılmıştı. Dün gece Pele’nin kızı Kelly Chirstina Nascimento, babasının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Pele’nin ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada “Önceki klinik durumuyla ilişkili kolon kanserinin ilerlemesinin bir sonucu olarak birden fazla organın yetmezliği” ifadeleri yer aldı.

Pele’nin vefatının ardından Brezilya hükümeti, üç günlük yas ilan etti ve Rio de Janerio kentindeki İsa Heykeli, Brezilya bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, “Daha genç Brezilyalıların sahip olmadığı ayrıcalığa sahiptim: Pele’yi canlı olarak Pacaembu ve Morumbi’de oynarken izledim. Oynamak değil, Pele’nin şov yaptığını gördüm. Çünkü topu aldığında her zaman özel bir şey yaptı ve bu genellikle golle sonuçlandı ifadelerini kullandı.

OBAMA: GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK OYUNCU

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Pele’nin vefatı ile ilgili “Pele, bu güzel oyunu oynayan gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biriydi. Ve dünyanın en tanınmış sporcularından biri olarak, sporun insanları bir araya getirme gücünü anladı. Düşüncelerimiz ailesi ve onu seven ve takdir eden herkesle birlikte” dedi.

WEMBLEY BREZİLYA BAYRAĞI RENKLERİNDE AYDINLATILDI

İngiltere’deki Wembley Stadyumu’nda bulunan kemer, yine Pele’nin anısına Brezilya bayrağının renkleriyle aydınlatıldı ve yapılan açıklamada “Bu gece kemeri Pele’nin onuruna aydınlatacağız. Eşsiz yeteneği futbol oyununu aydınlattı ve dünyaya ilham verdi” denildi.

İngiltere Milli Takımı ise iki ülkenin oynadığı bir maçtan bir kare fotoğraf paylaşarak “Güzel oyunu süsleyen en büyüklerden biri. Elveda Pele. Asla unutulmayacaksın” mesajını yayınladı.

DÖRT DÜNYA KUPASI’NDA GOL ATAN ÜÇLÜDEN BİRİ

Brezilya milli takımı formasıyla 1958, 1962 ve 1970 yıllarında Dünya Kupasını kazanan Pele, 1977deki emekliliğine kadar 1.363 maçta 1.281 gol attı. ‘Siyah İnci’ veya ‘Kral’ lakaplarıyla bilinen Pele, dört Dünya Kupasında gol atan üç oyuncudan biridir.

SYLVESTER STALLONE VE MİCHAEL CANE İLE ROL ALDI

Pele, 1981 yılında 2. Dünya Savaşı’nda müttefik savaş esirlerinin Nazi işgali altındaki Paris’te Alman Milli Takımı’na karşı oynanacak bir futbol maçında kaçış planlarını konu alan Zafere Kaçış (Victory) filminde dünyaca ünlü oyuncular Sylvester Stallone ile Michael Cane ile rol aldı.

Filmde Pele’nin yanı sıra İngiliz Bobby Moore, Arjantinli Osvaldo Ardiles gibi dönemin birçok ünlü futbolcuları rol aldı. Sylvester Stallone Pele’nin ardından “Muazzam Pele. Huzur içinde yat. Bu iyi bir adamdı” dedi.

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