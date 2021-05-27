Pelikancılar Bülent Arınç'ı hedef alan yeni bir video yayınladı

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan istifa etmesine neden olan 'Pelikan Bildirisi' başlıklı açıklamadan sonra 'Pelikancılar' olarak bilinen Bosphorus Global, 'İhanet Çetesi' isimli sosyal medya hesaplarından Bülent Arınç'ı hedef alan video yayınladı. Videoda Bülent Arınç 'FETÖ'cülükle suçlandı.

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın haksız yere tutuklu kaldığını söyleyince Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kalan Bülent Arınç, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak "Lohusa kadınların bile tutuklandığı bir ülkede herhalde gereği yapılacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Sedat Peker'in de suçlamalarda bulunduğu Pelikancıların yayınladığı videoda Bülent Arınç'ın FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle haksız yere tutuklanan ve görevlerinden ihraç edilen kişilere sahip çıkan açıklamaları yer alıyor. 'İhanet gördü mü dayanamıyor' notuyla paylaşılan videoda Arınç'ın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla ilgili yaptığı yorum da yer alıyor.