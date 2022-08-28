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Pelosi’den sonra ilk kez ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı’ndan geçti

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ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı’ndan geçti. Geçiş, Pelosi’nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada’yı ziyaretinden bu yana ABD donanmasının Boğaz’daki ilk seyir faaliyeti oldu.
Pelosi’den sonra ilk kez ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı’ndan geçti

ABD Donanmasının Pasifik’teki 7. Filosundan yapılan açıklamada, “USS Antietam ve USS Chancellorsville gemilerinin Tayvan Boğazı’ndan rutin geçiş yaptığı” bilgisi paylaşıldı.
 

Açıklamada, “kruvaziyer” tipi savaş gemilerinin, “Boğaz’a kıyısı olan ülkelerin hiçbirinin karasularında olmayan bir koridoru kullandığı” vurgulandı.

Geçiş, Pelosi’nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada’yı ziyaretinden bu yana ABD donanmasının Boğaz’daki ilk seyir faaliyeti oldu.

Beyaz Saray Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell, 12 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “ABD’nin gelecek haftalarda Tayvan Boğazı’ndan standart hava ve deniz geçişlerini sürdüreceğini” ifade etmişti.

Pelosi’nin ziyareti ve tırmanan askeri gerilim

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada’yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada’yı topraklarının parçası olarak gören Çin’in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada’nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos’ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı’ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini açıklamıştı.

Ziyaretinin ardından, Çin ordusuna ait savaş uçakları ve savaş gemilerinin Tayvan Boğazı’nı ayıran itibari “orta çizgi”yi geçtiği uçuşları ve devriye seferleri düzenli hale gelmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin ardından, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet, Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb ve Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü Marsha Blackburn de bu ay içinde Tayvan’ı ziyaret etmişti.

Pekin, “tek Çin ilkesini” vurgulayarak Tayvan’ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

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