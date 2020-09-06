  • BIST 1.086
  • Altın 462,301
  • Dolar 7,4145
  • Euro 8,7748
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Çakıcı: “Psikiyatrik olarak da bir tehditle karşı karşıyayız”

» »
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, koronavirüsün aslında bir psikiyatrik hastalığa dönüştüğünü savundu.
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Çakıcı: “Psikiyatrik olarak da bir tehditle karşı karşıyayız”

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, koronavirüsün aslında bir psikiyatrik hastalığa dönüştüğünü savundu.

Hastane’den verilen bilgiye göre, BRT'de PsikoTerapi programına katılan Mehmet Çakıcı, “koronavirüsün aslında bir psikiyatrik hastalığa dönüştüğünü” belirtti.

“Koronavirüs sendromu hiç bir rahatsızlığı olmayan insanları da etkilemeye başladı.  Yalnızca fiziki bir tehdit değil psikiyatrik olarak da bir tehditle ile karşı karşıyayız” diyen Mehmet Çakıcı, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'ne bu tür vaka başvurularında çok artış olduğunu, hafif psikolojik rahatsızlıkları olan insanların ağırlaştığını, durumu ağır olan kişilerde ise patlama yaşandığını, yardım ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2. Sinevizyon uluslararası kısa film festivali'nin ilk gösterimi antalya’da yapıldı. Kktc gösterimi 12 Eylül’de…06 Eylül 2020 Pazar 16:46
  • Bağımsızlık Yolu: “Karantinasız girişlere hayır”06 Eylül 2020 Pazar 16:44
  • Denktaş, İstanbul’da başarı elde eden KKTC’li atletleri kutladı06 Eylül 2020 Pazar 16:37
  • Erhürman:“Pandemi sürecinin iyi yönetilmediğinden dolayı son derece sıkıntılı bir noktaya gelindi”06 Eylül 2020 Pazar 16:34
  • Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama… “3 günlük karantinasız giriş kararı revize edildi06 Eylül 2020 Pazar 16:31
  • KTÖS’ten çocukların okula gönderilmemesi çağrısı06 Eylül 2020 Pazar 16:26
  • Tam filmlik olay! Sahte evrak düzenleyip, tedavüle sürdüler06 Eylül 2020 Pazar 10:44
  • Güzelyurt'ta hırsızlık06 Eylül 2020 Pazar 10:41
  • Güney Kıbrıs'tan kaçak araç motoru getirdi yakayı ele verdi06 Eylül 2020 Pazar 10:34
  • Kumarhane'de hırsızlık!06 Eylül 2020 Pazar 10:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti