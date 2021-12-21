Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Eylem Yapıyor

Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavi masraflarının kısmen karşılandığı protokolün yenilenmemesi nedeniyle 4. Kazıklı eylem
yarın ( 22 Aralık Çarşamba) saat 11:00'de Başbakanlık önünde yapılacaktır.
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, hastane çalışanları ve hasta yakınları tarafından yapılacak olan eylemde basın açıklaması da yapılacaktır.
Basının ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
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