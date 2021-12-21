  • BIST 1.908,00
  • Altın 746.26441
  • Dolar 13.0294
  • Euro 14.7606
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Eylem Yapıyor

» »
 Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavi masraflarının kısmen karşılandığı protokolün yenilenmemesi nedeniyle eylem yapılacaktır.
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Eylem Yapıyor

 Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavi masraflarının kısmen karşılandığı protokolün yenilenmemesi nedeniyle 4. Kazıklı eylem

yarın ( 22 Aralık Çarşamba) saat 11:00'de Başbakanlık önünde yapılacaktır.

     Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, hastane çalışanları ve hasta yakınları tarafından yapılacak olan eylemde basın açıklaması da yapılacaktır.

   Basının ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KITREB yeni başkanı Dener Öymen oldu21 Aralık 2021 Salı 14:02
  • Demokrat Parti’ye katılımlar sürüyor... Dr. Remzi Gardiyanoğlu, DP’de...21 Aralık 2021 Salı 13:18
  • TAK, bugün 48’inci yaşını kutluyor21 Aralık 2021 Salı 13:17
  • Bakan Pilli, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı21 Aralık 2021 Salı 13:08
  •  Nilüfer İzzigil'in “Geçmişe Açılan Yolculuk” ismini verdiği ahşap oyma sergisi yarın açılıyor21 Aralık 2021 Salı 13:02
  • Koronavirüs üç can daha aldı: Yaşları 56 ile 87 arasında değişiyor...21 Aralık 2021 Salı 12:52
  • Bu sabah Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde anma töreni düzenlendi21 Aralık 2021 Salı 12:42
  • Arıklı şehitleri rahmet, gazileri şükranla andıklarını belirtti21 Aralık 2021 Salı 12:40
  • BRTK kuruluş yıldönümü nedeniyle Özkurt çeşitli ziyaretler yaptı21 Aralık 2021 Salı 12:37
  • Ertuğruloğlu, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı21 Aralık 2021 Salı 12:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti