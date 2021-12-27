Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nden Açıklama

Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavi masraflarının kısmen karşılandığı protokolün yenilenmemesi nedeniyle 5. Kazıklı eylem
Çarşamba günü ( 29 Aralık Çarşamba ) saat 11:15'de Sağlık Bakanlığı önünde yapılacaktır.
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, hastane çalışanları ve hasta yakınları tarafından yapılacak olan eylemde basın açıklaması da yapılacaktır.
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