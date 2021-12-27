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Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nden Açıklama

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Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nden Açıklama
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nden Açıklama

Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavi masraflarının kısmen karşılandığı protokolün yenilenmemesi nedeniyle 5. Kazıklı eylem

Çarşamba günü ( 29 Aralık Çarşamba ) saat 11:15'de Sağlık Bakanlığı önünde yapılacaktır.

  

     Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, hastane çalışanları ve hasta yakınları tarafından yapılacak olan eylemde basın açıklaması da yapılacaktır.

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