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Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nden tüm halka ücretsiz online psikolojik destek

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Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nden tüm halka ücretsiz online psikolojik destek
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nden tüm halka ücretsiz online psikolojik destek

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan

Koronavirüs salgını (Pandemi) nedeniyle, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak yurt dışından gelen ve karantinada tutulan öğrenciler ile hastanelerde tedavileri devam eden hastalara yönelik başlatmış olduğu ücretsiz online psikolojik desteği, bugünden itibaren

tüm halkı dahil ederek genişletme kararı aldı.

 

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, konuyla ilgili açıklamasında, "Başlattığımız ücretsiz online psikolojik destek projesine gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm vatandaşlarımıza aynı hizmeti verme kararı aldık. Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde toplumun ruh sağlığının korunmasının da çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

 

Çakıcı, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nden 8 psikoloğun görevlendirildiğini belirterek, ücretsiz olarak bu hizmetin halka verileceğini söyledi. Prof. Dr. Mehmet Çakıcı,

Tutku Damla Kamacıoğlu, FulyaTurunç, Aytül Türer, Gökçe Çakır, Damla Araz

Gülşah Özkurşun, Nur Şeyda Peker, ve Merve İder’in ücretsiz online psikolojik destek projesinde yer alan psikologlar olduğunu da kamuoyunun bilgisine getirdi.

 

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı,online psikolojik destek almak isteyen kişilerin 05428830007 - 05488838307 (Whatsapp) numaralarından iletişime geçebileceklerini, gerekli desteğin uzman psikologlar tarafından ücretsiz olarak verileceğini söyledi. Mehmet Çakıcı, verilecek hizmeti Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde vereceklerini de sözlerine ekledi.

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