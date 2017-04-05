Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) 1-7 Nisan Kanser Haftası’na farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı “pembeni tak, farkındalık yarat” etkinliği yarın yapılacak.

KAV’dan yapılan yazılı açıklamada, kansere karşı farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, kadın erkek herkes, üzerine pembe bir şeyler takacak veya pembe renkte giyinecek.

“Pembeni tak, farkındalık yarat!” sloganını paylaşarak, yola çıkan KAV, yarın pembe ile farkındalık yapan duyarlı bireylerin fotoğraflarını facebook sayfasında yayınlayacak.

KAV’dan yapılan duyuruda, “Haydi siz de 6 Nisan Perşembe günü üzerinize pembe birşeyler takın, işyerinizde, markette ve tüm çevrenizde kansere karşı farkındalık yaratın! Pembeli fotoğraflarınızı, bizimle facebook adresimiz; Kanser Araştırma Vakfı / Cancer Research Fund sayfasında paylaşın, farkındalığımızı yaymamıza katkı sağlayın” ifadelerine yer verildi.

Etkinlikile kanser haftasına farkındalık yaratmanın amaçlandığı bildirildi.