 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.426
  • Altın 142,808
  • Dolar 3,6293
  • Euro 4,1326
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASon Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı

Pence ile Mogherini, Kıbrıs müzakerelerine destek verdi

» »
Pence ile Mogherini, Kıbrıs müzakerelerine destek verdi
Beyaz Saray, Pence-Mogherini görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin telefonda görüşerek, İsviçre’de devam eden Kıbrıs müzakerelerinden olumlu netice çıkması yönündeki ümitlerini dile getirdikleri açıklandı.

Beyaz Saray, Pence-Mogherini görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsviçre’de devam eden Kıbrıs Konferansının önemi konusunda hemfikir oldukları belirtilen Pence ile Mogherini’nin, “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderlerin, tüm Kıbrıs halkının yararına olacak iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon olarak Kıbrıs’ı yeniden birleştiren bir anlaşma üzerinde mutabakata varacaklarını” umdukları ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre’nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı’na dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katılacağının açıklanmasıyla, ada için bir anlaşmaya varmayı umduklarını söylemişti.

Konferansa gözlemci sıfatıyla katılan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini dün Crans-Montana’ya gitmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, 21 Haziran’da Cumhurbaşkanı Akıncı ile telefonda görüşerek müzakerelere ABD’nin desteğini dile getirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Guterres ile biraraya geldi06 Temmuz 2017 Perşembe 14:08
  • Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası yürürlüğe girdi: İşte değişiklikler...06 Temmuz 2017 Perşembe 13:43
  • Kıbrıs Ak Ocaklar Kıbrıs müzakerelerini değerlendirdi06 Temmuz 2017 Perşembe 13:31
  • Eski Girne yolu yarın açılıyor06 Temmuz 2017 Perşembe 12:49
  • Asgari ücret belirleme toplantısından yeni toplantı kararı çıktı06 Temmuz 2017 Perşembe 12:43
  • Akıncı: “Bugün o gündür”06 Temmuz 2017 Perşembe 12:39
  • Kıbrıs Konferansı: Toplantı Guterres başkanlığında başladı06 Temmuz 2017 Perşembe 12:37
  • Elektriğe zam kapıda!06 Temmuz 2017 Perşembe 12:36
  • Mutluyakalı: “Failler toplumun hafızasına kazındı”06 Temmuz 2017 Perşembe 12:29
  • Akıncı, Mogherını ile görüştü06 Temmuz 2017 Perşembe 11:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti