  • BIST 2.765,65
  • Altın 1032.321
  • Dolar 17.9461
  • Euro 18.3281
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

»
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde 6 Ağustos'ta EYP patlaması sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in şehit olduğunu duyurdu.
Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Uzman Onbaşı Mustafa Demir’in şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 06 Ağustos 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında meydana gelen EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 09 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ÖSYM’den KPSS açıklaması: Sınav merkezi güncelleme tarihi belli oldu09 Ağustos 2022 Salı 21:56
  • Abdülhamid Han İçin Navtex09 Ağustos 2022 Salı 21:03
  • Alman basınından Erdoğan yorumu: ‘Putin ile yakın ilişkileri sayesinde…’09 Ağustos 2022 Salı 18:29
  • İslami Dayanışma Oyunları'nda paralimpik yüzücülerden iki günde 13 madalya09 Ağustos 2022 Salı 12:44
  • Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya gelecek09 Ağustos 2022 Salı 12:21
  • AYM'den 'Ali İsmail Korkmaz' kararı: Eziyet yasağı ihlal edildi, sanık polis yeniden yargılanacak09 Ağustos 2022 Salı 10:18
  • 1655 cinsel istismar vakasından 88’i ensest09 Ağustos 2022 Salı 10:13
  • 'Abdülhamid Han' bugün görev yerine uğurlanacak09 Ağustos 2022 Salı 09:58
  • Yunanistan’dan Türkiye sınırında gerilimi tırmandıracak hamle08 Ağustos 2022 Pazartesi 18:37
  • KPSS'de yeni tarih belli oldu08 Ağustos 2022 Pazartesi 17:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti