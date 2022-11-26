Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden peş peşe acı haberler: 2 günde 5 şehit

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bugün teröristlerin düzenlediği saldırıda 2 asker şehit oldu. Aynı bölgede dün düzenlenen terör saldırısında da 3 asker şehit olmuştu.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden peş peşe acı haberler geldi. Dün teröristlerin düzenlediği saldırıda 3 askerin şehit olmasının ardından, bugün yine teröristlerin düzenlediği saldırıda 2 asker şehit düştü, 3 asker yaralandı.

BAKAN AKAR, TSK KOMUTA KADEMESİYLE TOPLANTI YAPIYOR

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2 askerin şehit olduğu bilgisini almasının hemen ardından programdan ayrılarak Ankara’ya döndü.

Milli Savunma Bakanı Akar’ın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde toplantı halinde olduğu belirtildi.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

* “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz.”

DÜNKÜ SALDIRIDA ŞEHİT OLAN ASKERLERİN İSİMLERİ

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde dün teröristlerin düzenlediği saldırıda Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit olmuştu.