Olay ile ilgili açıklama yapan bir yetkili, çiftin dini değerlere saygısının olmadığını, festivali bırakıp çifti videoya almaya çalışan insanların da en az ilişkiye giren çift kadar yanlış yaptığını söyledi.

Tayvan'nın başkenti Taipei'de bir çift, yüzlerce insanın dini bir festival için toplandığı caddenin üzerinde bulunan otelin penceresinin önünde cinsel ilişkiye girdi. Durumu fark eden kalabalık telefonlarına sarılıp ikiliyi kayda aldı.