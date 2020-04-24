  • BIST 98.509
  • Altın 387,089
  • Dolar 6,9724
  • Euro 7,4939
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Pencerede İstiklal Marşı'nı okurken maganda kurşununun hedefi oldu!

»
Pencerede İstiklal Marşı'nı okurken maganda kurşununun hedefi oldu!
Pencerede İstiklal Marşı'nı okurken maganda kurşununun hedefi oldu!

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, Havva Gülmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için evinin penceresinden İstiklal Marşı okuduğu sırada maganda kurşunuyla yaralandı. Omzundan yaralanan Gülmez, hastanede tedaviye alındı.

Darıca Osmangazi Mahallesi Aşuroğlu Caddesi Yavuz Sokak'ta yaşayan Havva Gülmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle dün saat 21.00'de, 3'üncü kattaki evinin penceresine çıktı.

Gülmez, İstiklal Marşı'nı söylediği sırada nereden geldiği belli olmayan mermiye vuruldu. Omzundan yaralanan Gülmez, acıyla yer yığılarak, eşi Ethem Gülmez'e vurulduğunu söyledi.

Çağrılan ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Havva Gülmez, tedavi altına alındı.
Polis, Havva Gülmez'i yaralayan kurşunu sıkan kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Canan Kaftancıoğlu’na Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili 'suçluyu övme ve suça azmettirme' soruşturması23 Nisan 2020 Perşembe 20:27
  • Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı23 Nisan 2020 Perşembe 20:26
  • Karantina alkol satışlarını da artırdı23 Nisan 2020 Perşembe 19:57
  • Gazi Meclis 100'üncü yaşına Covid-19'un gölgesinde giriyor23 Nisan 2020 Perşembe 16:34
  • Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de önlemler çok erken aşamalarda uygulanmaya başlandı23 Nisan 2020 Perşembe 16:30
  • Ambulans'a otostop çekti , alınmadı!23 Nisan 2020 Perşembe 16:18
  • Süper Lig maçları Katar'da tamamlanabilir23 Nisan 2020 Perşembe 13:05
  • Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım23 Nisan 2020 Perşembe 11:58
  • Türkiye’de 31 İldeki 4 Günlük Sokağa Çıkma Kısıtlaması Başladı23 Nisan 2020 Perşembe 08:54
  • Türkiye'de benzine 31 kuruş, motorine 41 kuruş indirim!22 Nisan 2020 Çarşamba 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti