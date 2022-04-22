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Pencereden Düştü, Ağır Yaralı

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Lefkoşa’da dün bir kişi kaldığı dairenin penceresinden kaldırıma düştü. Bahse konu şahıs ağır bir şekilde yaralandı. 
Pencereden Düştü, Ağır Yaralı

Lefkoşa’da dün bir kişi kaldığı dairenin penceresinden kaldırıma düştü. Bahse konu şahıs ağır bir şekilde yaralandı. 

Polisten verilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 33 yaşındaki İnnocent Chekwubechukwu Okeke (E), yerden 7 metre yükseklikte olan ikametgahın yatak odası penceresinden düştü.
Ağır şekilde yaralanan Okeke, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altında bulunuyor.

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