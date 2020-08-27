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Penceren İş erine girip 33 farklı cep telefonu markası çaldılar

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Penceren İş erine girip 33 farklı cep telefonu markası çaldılar
Penceren İş erine girip 33 farklı cep telefonu markası çaldılar

16-17.08.2020 tarihleri arasında, Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Poslu
Ticaret isimli iş yerinin penceresi açılarak içeriye açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden toplam değerleri 30,625 ABD Doları olan 33 adet farklı markalarda cep telefonunu çalınmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütüle soruşturmada meselede zanlı olarak görülen
K.Ş.(E-48) ve N.A.(E-43) tutuklanmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada, K.Ş.(E-48) ve N.A.(E-43)’nın söz konusu iş yerinden çalınan iki adet I-Phone marka cep telefonlarının çalıntı olduklarını bildikleri halde başka bir şahsa 7,000 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir.
 

Soruşturma devam etmektedir.

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