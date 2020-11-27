Penisi kafasında bulunan balık bilimsel olarak tanımlandı

Vietnam'ın Mekong deltasında 2012'de tanımlanan birkaç türden biri olan ve gayrıresmî olarak "peniskafa" denen balık bilimsel olarak da tanımlandı. Peniskafa'nın bilimsel adı, "Phallostethus cuulong".

Vietnam'ın Mekong deltasında 2012'de tanımlanan birkaç türden biri olan ve gayrıresmî olarak "peniskafa" denen balık bilimsel olarak da tanımlandı. Peniskafa'nın bilimsel adı, "Phallostethus cuulong".

Evrimağacı'nda yer alan habere göre, Bu balığın sadece Güney Doğu Asya nehirlerinde bulunduğu düşünülüyor. Tür, Phallostethidae isimli bir ailenin üyesi. Kafada, daha spesifik olaraksa boğazın altında bulunan penis organına priapium adı veriliyor. Bu organın ana görevi, dişilere tutunmak ve onları çiftleşmeye uygun pozisynda tutmak. Sonrasındaysa aynı organ kullanılarak dişilerin yumurtaları vücutlarının içinde dölleniyor.

Can Tho Üniversitesi'nden Tran Dac Dinh şöyle diyor:

Aslında balık, Mekong deltasında yaşayan Vietnamlılarca zaten biliniyordu; ancak bugüne kadar bilimsel tanımı yapılamamıştı. Bu yeni penis kafalı balığı Vietnam'da bilimsel olarak tanımlamayı başardık.