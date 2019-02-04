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Penisinden çıkan şeyler şok etti! Tam 26 adet bakın nasıl içine girmiş

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Çin'in Hubei bölgesinde 12 yaşındaki bir erkek çocuğun penisinde tam 26 mıknatıs topu çıkartıldı. Mıknatıs toplarını nasıl penise girdiğini duyan doktorlar ise şoke oldu.
Penisinden çıkan şeyler şok etti! Tam 26 adet bakın nasıl içine girmiş

Doğu Çin'in Hubei bölgesinde 12 yaşındaki bir erkek çocuğun penisinde tam 26 mıknatıs topu çıkartıldı. Acı ve kanama ile doktora gelen çocuğun penisine mıknatıs toplarının nasıl girdiğini duyun doktorlar ise şok oldular. Mıknatıs toplarını penisinden 2 saatlik ameliyat sonrasında çıkartıldı. Toplar ise çocuğun penisine bakın nasıl girmiş.

Penisinden çıkan şeyler şok etti! Tam 26 adet bakın nasıl içine girmiş

Çin'in Hubei bölgesinde akıllara durgunluk verecek tıbbi bir vaka yaşandı. 12 yaşındaki bir erkek çocuğun penisine 26 adet manyetik metal top sokulduğu saptandı.

 

Penisinden çıkan şeyler şok etti! Tam 26 adet bakın nasıl içine girmiş

Mıknatıs topları penisine girdikten sonra acı ve kanama geçirmeye başlayan çocuk hemen doktora götürüldü.

 

Penisinden çıkan şeyler şok etti! Tam 26 adet bakın nasıl içine girmiş

13 Ocak'ta ağrı ve idrara çıkamama şikayetiyle doktora götürülen küçük çocuğa çekilen röntgende ortaya çıkan manzara ise korkunçtu.

 

 

Penisinden çıkan şeyler şok etti! Tam 26 adet bakın nasıl içine girmiş

Doktorlar çocuğun penisinde içeri sokulmuş 39 adet manyetik metal topçuk saptadı.

 

Penisinden çıkan şeyler şok etti! Tam 26 adet bakın nasıl içine girmiş

Acı ve kanamaları artmaya başlayan çocuk röntgen filmlerinden hemen sonra Zhejiang Eyaleti, Wenzhou’daki Yuying Çocuk Hastanesine kaldırıldı.

 

Penisinden çıkan şeyler şok etti! Tam 26 adet bakın nasıl içine girmiş

Çocuk bunu 'merak ettiği' için yaptığını belirtirken apar topar ameliyata alındı.

 

Penisinden çıkan şeyler şok etti! Tam 26 adet bakın nasıl içine girmiş

Ürolog Dr. Wang Jun operasyonun başarıyla geçtiğini ve çocuğun idrarını yeniden yapabilir hale geldiğini belirtti.

 

Penisinden çıkan şeyler şok etti! Tam 26 adet bakın nasıl içine girmiş

Dr. Wang Yongbiao yaotığı açıklamad "Mıknatıs toplarını sistoskopi altında bulduğunu ve iki sütuna hizalan posterior üretra bölgesinde sıkışıp kalmışlar” dedi.

 

Penisinden çıkan şeyler şok etti! Tam 26 adet bakın nasıl içine girmiş

Dr Wang ayrıca topları çıkarma prosedürünün mıknatısların küçüklüğü nedeniyle aldatıcı olabileceğini açıkladı. “Her mıknatıs topunun çapı üç milimetredir (0.12 inç) ve iki sıra halinde hizalandığında, genişliği altı milimetreye (0.24 inç) kadar çıkar. Topları tek tek çıkarmak için sistoskopik forseps kullandık” açıklamasını yaptı.

Penisinden çıkan şeyler şok etti! Tam 26 adet bakın nasıl içine girmiş

 

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Penisinden çıkan şeyler şok etti! Tam 26 adet bakın nasıl içine girmiş

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