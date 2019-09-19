  • BIST 100.339
  • Altın 274,826
  • Dolar 5,6986
  • Euro 6,3000
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Pentagon: 2004 ve 2015’teki UFO görüntüleri gerçek

» »
Pentagon: 2004 ve 2015’teki UFO görüntüleri gerçek
Pentagon: 2004 ve 2015’teki UFO görüntüleri gerçek

Amerikan Savunma Bakanlığı, 2004 ve 2015 yıllarında Florida’da kaydedilen UFO görüntülerinin gerçek olduğunu açıkladı.

Donanma Sözcüsü Joseph Gradisher, görüntülerdeki UFO’ların ‘gerçek olmasının hemen kamuoyuyla paylaşılacağı anlamına gelmediğini’ söyledi.

Bakanlığın doğruladığı söz konusu fotoğraflar ilk kez 2017 yılında New York Times tarafından gündeme getirilmiş ve ‘tanımlanamayan hava cisimleri’ olarak nitelenmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da haziran ayında donanma pilotlarının gökyüzünde gördüğü tanımlanamayan cisimlerde artış olduğunu belirtmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşten çıkarılacağını anlayınca görüşmeye palyaço kiralayarak gitti16 Eylül 2019 Pazartesi 21:00
  • Belçika’da hasta köpeğine bakmak için 14 günlük iş göremez raporu aldı16 Eylül 2019 Pazartesi 20:59
  • Suudi Arabistan’daki tesisleri kim vurdu, piyasa nasıl etkilendi, petrol fiyatlarını neler bekliyor?16 Eylül 2019 Pazartesi 18:57
  • Hasta köpeğine bakmak için 14 günlük iş göremez raporu aldı16 Eylül 2019 Pazartesi 18:05
  • İşten çıkarılacağını anlayınca görüşmeye palyaço kiralayarak gitti16 Eylül 2019 Pazartesi 18:02
  • Spoon Lounge’da Muhteşem Sezon Açılışı16 Eylül 2019 Pazartesi 17:01
  • İlk kez bir başka gezegende su bulundu15 Eylül 2019 Pazar 21:32
  • CIA casusluk için kedi, kuş ve yunus eğitti15 Eylül 2019 Pazar 21:30
  • Britanya’daki saraydan 1 milyon sterlin'lik altın tuvalet çalındı15 Eylül 2019 Pazar 17:40
  • ‘Serpme kahvaltı’da yılda 100 milyar liralık israf15 Eylül 2019 Pazar 17:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti