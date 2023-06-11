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Pentagon belgeleri: Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Biden'ın tehdidine tehditle yanıt verdi

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ABD'nin tehdidine tehditle karşılık verdiği ortaya çıktı...
Pentagon belgeleri: Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Biden'ın tehdidine tehditle yanıt verdi

Sızdırılan Pentagon belgelerinde, Suudi Arabistan'la ABD arasında geçen yıl yaşanan petrol üretimi anlaşmazlığına dair yeni detaylar yer aldı. 

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'un (WP) incelediği belgelerde Veliaht Prens'in, üretim azaltma kararına karşı herhangi bir misilleme yapılması durumunda Washington yönetimiyle bağlarını koparacaklarını söylediği savunuldu. 

Pandemi ve Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle fırlayan petrol fiyatlarına karşı ABD ve Avrupa Birliği, Suudi Arabistan yönetiminden üretimi artırmasını talep etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, temmuzda İsrail'deki ziyaretinden dönerken Suudi Arabistan'a da giderek, üretimin artırılması için Riyad yönetimiyle görüşmüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) kurucu üyelerinden Suudi Arabistan ise talebe olumlu karşılık vermemişti.

5 Ekim'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen OPEC toplantısında, günlük petrol üretiminin kasım itibarıyla 2 milyon varil azaltması kararı alınmıştı.  

Washington ise karara tepki göstererek, bunun Rusya'nın elini güçlendireceğini öne sürmüş ve Riyad yönetimini Kremlin'i desteklemekle suçlamıştı. Biden, bunun ciddi sonuçları olacağını söyleyerek, Suudi Arabistan'la ikili ilişkilerin gözden geçirileceğini belirtmişti. 

Riyad ise diplomatik kanallardan ithamları reddederek, üretim azaltma hamlesini savunmuştu. 

Sızdırılan belgelerde Veliaht Prens'in, herhangi bir misillemenin "Washington için ciddi ekonomik sonuçlar doğuracağını ve ABD yönetimiyle ilişkilerin kesileceğini" söylediği ileri sürüldü. 

Haberde, Veliaht Prens'in tehdidinin doğrudan Beyaz Saray'a iletilip iletilmediğinin bilinmediğine, bunun ABD istihbaratının casusluk faaliyetleriyle öğrenilmiş olabileceğine de dikkat çekildi. 

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden kimliğini paylaşmayan bir yetkiliyse WP'ye "Suudi Arabistan'ın bu tür tehditleriyle ilgili bir bilgimiz yok" dedi. Yetkili, Washington ve Riyad'ın önemli ortaklar olduğunu ve işbirliklerinin devam ettiğini belirtti.

Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği ise WP'nin yorum talebine yanıt vermedi.

Pentagon'a ait gizli belgelerin nisanda internete sızdırılması büyük tartışma yaratmıştı. 

Discord üzerinden belgeleri sızdırdığı öne sürülen eski ABD Hava Ulusal Muhafızları çalışanı Jack Teixeira, 13 Nisan'da FBI baskınıyla tutuklanmıştı. 

19 Mayıs'ta mahkemeye çıkan 21 yaşındaki Teixeira'nın, bir sonraki duruşmaya kadar hapiste kalmasına karar verilmişti. Duruşma tarihi henüz belirlenmedi.  

Texeira, suçlu bulunması halinde 25 yıla kadar hapis cezası alabilir.

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