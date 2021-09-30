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Pentagon: Çin ile görüşmeler samimi gerçekleşti

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Pentagon’dan yapılan açıklamada, ABD’nin Çin ile ilgili konulardaki Savunma Bakan yardımcısı Michael Chase’in Salı ve Çarşamba günleri Çinli Tümgeneral Huang Xueping ile telekonferans yoluyla görüşmeler düzenlediği belirtildi.
Pentagon: Çin ile görüşmeler samimi gerçekleşti

Pentagon’dan yapılan açıklamada, ABD’nin Çin ile ilgili konulardaki Savunma Bakan yardımcısı Michael Chase’in Salı ve Çarşamba günleri Çinli Tümgeneral Huang Xueping ile telekonferans yoluyla görüşmeler düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, “İki taraf görüşmelerde, ABD-Çin Halk Cumhuriyeti savunma ilişkisini etkileyen birçok mesele hakkında samimi, kapsamlı ve açık bir görüşme gerçekleştirdi” denildi.

Açıklamada, “Her iki taraf da iletişim kanallarını açık tutmak için fikir birliğini yeniden teyit etti” denildi.

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