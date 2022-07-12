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Pentagon duyurdu: IŞİD’in üst düzey ismi öldürüldü

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), IŞİD terör örgütünün liderlerinden biri olan Mahir el-Agal'ın Suriye'de düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.
Pentagon duyurdu: IŞİD’in üst düzey ismi öldürüldü

Pentagon, terör örgütü IŞİD liderlerinden Mahir El Agal’ın Suriye’de düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüğünü duyurdu.

ÜST DÜZEY BİR IŞİD YETKİLİSİ DE AĞIR YARALANDI

Konuyla ilgili CENTCOM’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* “ABD Merkez Komutanlığı Kuvvetleri, 12 Temmuz 2022’de Suriye’nin kuzeybatısında iki üst düzey DEAŞ yetkilisini hedef alan bir hava saldırısı düzenledi.

* Saldırıda DEAŞ’ın ilk beş liderinden biri olan ve DEAŞ’ın Suriye’deki lideri Mahir el-Agal öldürüldü.

* Mahir ile yakından ilişkili üst düzey bir DEAŞ yetkilisi, saldırı sırasında ağır yaralandı.”

Açıklamada, yapılan incelemede sivillere zarar verilmediği aktarıldı.

“SALDIRI, DEAŞ’IN YENİLGİSİNİ TEYİT EDİYOR”

Hava saldırısına ilişkin açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino ise şunları söyledi:

* “Bu saldırı, CENTCOM’un bölgeye olan sarsılmaz bağlılığını ve DEAŞ’ın kalıcı yenilgisini teyit ediyor.

* Bu DEAŞ liderlerinin ortadan kaldırılması, terör örgütünün daha fazla plan yapma ve küresel saldırılar gerçekleştirme yeteneğini bozacaktır.

* DEAŞ, ABD ve bölgedeki ortakları için bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

* CENTCOM bölgede kalıcılığını sürdürecek ve bölgesel güvenliğe yönelik tehditlere karşı koymaya devam edecektir.”

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