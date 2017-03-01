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Pentagon IŞİD'e karşı mücadele planını açıkladı

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Pentagon IŞİD'e karşı mücadele planını açıkladı
ABD Savunma Bakanı Mattis IŞİD ile mücadele plan taslağını Beyaz Saray Güvenlik Danışmanlığına sundu. Başkan Trump terör milisiyle mücadelede Arap ülkeleriyle işbirliği yapacaklarını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı James Mattis terör örgütü IŞİD ile mücadele planını Beyaz Saray'a iletti. Savunma Bakanlığı sözcüsü Jeff Davis, Mattis'in önerilerinin Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yetkili merciinde değerlendirmeye alındığını kaydetti. CNN televizyonu IŞİD ile mücadele önerilerinin geçici nitelik taşıdığını ve nihai planın bir yıl zarfında hazır hale getirilmiş olacağını bildirdi.

Başkan Donald Trump Savunma Bakanı'na 30 gün zarfında IŞİD ile yeni mücadele stratejisi hazırlama talimatı vermişti. Cumhuriyetçi Başkan seçim kampanyası sırasında “İslamcı terör örgütünün tamamen yok edeceklerini söylemiş” ve selefi Barack Obama'nın terörle mücadele stratejisini eleştirmişti. Başkan Trump Kongre'nin her iki kanadına hitaben yaptığı konuşmada ‘dost ve müttefik İslam devletleri dâhil olmak üzere ortaklarıyla birlikte ‘menfur' düşmanı yeryüzünden sileceklerini' kaydetmişti. Ancak Amerikan Savunma Bakanlığı'nın temel stratejisinde önemli değişiklik yapılmadığı öğrenildi.

CBS televizyonunun emin kaynaklara dayanarak yayınladığı haberde Suriye'deki Amerikan askerlerinin sayısında önemli artış olabileceği belirtildi. Suriye'de halihazırda danışmanlık ve eğitmenlik hizmeti vermek üzere 500 kadar silahlı kuvvetler mensubu bulunuyor. Savunma Bakanı Mattis tarafından sunulan planın bakanlık ile Beyaz Saray güvenlik danışmanı arasındaki koordinasyona temel alınacağı ve Irak ve Suriye ile sınırlı olmayan geniş kapsamlı stratejinin sadece askeri önlemler içermediği bildiriliyor.

ABD'nin liderliğindeki askeri koalisyon 2014 yılından bu yana Suriye ve Irak'taki IŞİD mevzilerine hava saldırıları düzenliyor. Her iki ülkede de özel Amerikan askeri timleri görev yapıyor.

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