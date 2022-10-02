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Pentagon Kıbrıs Milli Muhafızıyla ortaklığını açıkladı; Rum Savunma Bakanı kararı memnunlukla karşıladı

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Pentagon olarak da bilinen ABD Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin New Jersey Ulusal Milli Muhafızının Kıbrıs Cumhuriyeti Ulusal Muhafızıyla ortaklığını duyurdu.
Pentagon Kıbrıs Milli Muhafızıyla ortaklığını açıkladı; Rum Savunma Bakanı kararı memnunlukla karşıladı

Pentagon olarak da bilinen ABD Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin New Jersey Ulusal Milli Muhafızının Kıbrıs Cumhuriyeti Ulusal Muhafızıyla ortaklığını duyurdu.

Rum Savunma Bakanı Charalambos Petrides, cumartesi gecesi Twitter hesabından, açıklamayı memnunlukla karşıladığını bildirdi.

Pentagon’dan yapılan açıklamayı okuyan Sözcü Robert L. Ditchey II, “Uluslararası Güvenlik İşleri Savunma Sekreteri Yardımcısı Celeste Wallander, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ABD Büyükelçisi Marios Lysiotis ile görüştüğünü ve resmî olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Milli Muhafız Bürosu Devlet Ortaklığı Programı’na katılmak için New Jersey Milli Muhafızıyla eşleştiğini duyurduğunu söyledi.

Açıklamada, bu seçimin Kıbrıs Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasında büyüyen ortaklığı gösterdiği kaydedildi.

Savunma Bakanı Petrides de Pentagon’un açıklamasını memnunlukla karşıladı; “İş birliğimizi derinleştirmek için sürekli ilerlemekteyiz” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Eylül 2022’de 1987’den beri Kıbrıs’a uygulanmakta olan silah ambargosunu tamamen kaldırmıştı.

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