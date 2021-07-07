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Pentagon, Microsoft Anlaşmasını Sonlandırdı; Uzaya Gitmeye Hazırlanan Jeff Bezos'un Serveti Daha Da Arttı

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Amazon’un CEO’su olarak görevinden iki gün önce istifa eden ve uzaya gitmeye çalışan Jeff Bezos, servetini artırarak dünyanın en zengin insanı olarak konumunu sağlamlaştırdı.
Pentagon, Microsoft Anlaşmasını Sonlandırdı; Uzaya Gitmeye Hazırlanan Jeff Bezos'un Serveti Daha Da Arttı

Amazon’un CEO’su olarak görevinden iki gün önce istifa eden ve uzaya gitmeye çalışan Jeff Bezos, servetini artırarak dünyanın en zengin insanı olarak konumunu sağlamlaştırdı.

Deadline’da yer alan habere göre, Pentagon dün Microsoft’la yaptığı 10 milyar dolarlık bulut bilişim anlaşmasını sonlandırdı. Pentagon’un Microsoft’la anlaşması eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde imzalanmıştı. Bulut bilişim anlaşmasının şimdi Amazon’la yapılması beklenirken şirketin hisseleri yüzde 4.7 oranında yükseldi.

Amazon’un hâlâ en büyük hissedarı olan Bezos’un serveti de buna bağlı artarak bir günde 8.4 milyar dolar arttı.

Forbes’un en zenginler listesinde dört yıldır ilk sırada yer alan Bezos’un serveti 211 milyar doları gördü.

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