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Pentagon: Rusya, Ukrayna İşgaline Zemin Hazırlamak İçin Sahte Saldırı Videosu Üretebilir

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye gerekçe göstermek üzere sahte bir saldırı videosu hazırlayabileceğine dair ellerinde bilgi olduğunu açıkladı.
Pentagon: Rusya, Ukrayna İşgaline Zemin Hazırlamak İçin Sahte Saldırı Videosu Üretebilir

Günlük basın toplantısında Kirby, daha önce Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgal etmek üzere "yanıltma operasyonu" yapma hazırlığında olduğuna dair istihbarat bilgisini paylaştıklarını hatırlattı.

Kirby, "Bu konuda bir seçenek olarak Rus hükümetinin Ukrayna ordusuna veya istihbaratına atfetmek üzere Rusya’nın topraklarına ya da Ruslara yönelik bir saldırı düzenleyerek bunu atacakları adımların bir parçası haline getireceğini düşünüyoruz. Rusya’nın cesetlerin, ağlama rolü yapan insanların, yıkık binaların görsellerinin de olduğu, Ukrayna askerlerinin elinde Batı menşeli ekipmanların olduğu ve hatta Batı'nın sağladığı silahların da olduğu son derece şiddet içerikli bir video hazırlayabileceğine inanıyoruz." dedi.

Konuya ilişkin Amerikan New York Times gazetesine konuşan ABD’li yetkililer ise Rusların iddia edilen videoda Türkiye’nin Ukrayna’ya sağladığı TB-2 insansız hava araçlarının yer alabileceğini ileri sürdü.

ABD istihbaratı ve yönetimi daha önce Rusya’nın Ukrayna’da işgale zemin hazırlamak için yanıltma operasyonu düzenlemek üzere Doğu Ukrayna’ya özel birlikler yerleştirdiğini iddia etmişti.

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